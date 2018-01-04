2018’de Akrep burcunu neler bekliyor? (Akrep burcu 2018 ilk çeyreği)

2018 YILINDA TERAZİ BURCU: AŞK VE İLİŞKİLER

2018 YILINDA TERAZİ BURCU: İŞ HAYATI

Gizem Burcu

Aşktan para durumuna, sağlıktan kariyere 2018'de Akrep burcunu neler bekliyor Astrolog Anıl Can yazdı.Akrepler: Güzel ve şanslı bir yıl sizi bekliyor!Bu yıl hayatınızın önemli yıllarından biri olacak özellikle iş hayatında ve aşk hayatında köklü değişimleri fazlasıyla göreceğiniz, hayatınız da birçok fırsatla karşılaşacağınız önemli bir döngü başladı.En iyi iyicil olan Jupiter’de Akrep burcunda olacağını göz önüne aldığımızda, hayatınızın bu yıl daha olumlu geçeceğini söyleyebilirimİlişkiler için hazırlık yapmanız gerekiyor bir kere bu yıl sabit kafa yapısından çıkın, dediğim dedik, benim dediğim doğru bakış açısından uzaklaşın, kendi doğrularınızı başkalarına kabul ettirmekten uzak durun.Aşk hayatınızda 10 Ocak’tan sonra alacağınız açılarla hareketlilik ön plana çıkıyor olacak 25 Ocak ile 29 Ocak arası ilişkiniz varsa partnerle tartışmamaya ve inatlaşmamaya çalışın.Evliliğinize veya ilişkinize renk katmak istiyorsanız 15 Şubat sonrası güzel gelişmeler söz konusu olduğu gibi bu tarihe kadar pamuk ipliğine bağlı olan ilişkilerde kopmalar meydana gelebilir.Aile ve akrabalarla iç içe olacağınız bir dönemde sırlarınızı ortaya dökmemenizi de tavsiye ederim.İş ve maddi konularda geçen yıllarda yaşamış olduğun sıkıntılardan kurtulacağınız bir döngüdesiniz.Daha şanslı olacağınız işinizi gücünüzü rahat halledebileceğiniz bir döngü başlasa da dikkatinizi işinizden uzaklaştırmamanız gerekiyor8 ocak ve sonrasında maddi konularda güzel haberler alabilirsiniz özellikle iş arıyorsanız iş bulmak gibi sizin için önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Ocak sonu gerçekleşecek tutulmalardan sonra bir anda atanabilir veya yükselebilirsiniz.İş değişikliği veya işte alan değişikliği de gündeme geliyor olacak 15 marta kadar biraz daha düşünmenizi tavsiye ederim.Uzun zamandır beklediğiniz birşeyse başlayabilirsinizEsnek olmak, anlayış göstermek, kıskançlığı dengelemek, odaklanmakAşırı tutucu davranmak, sert mizaç, karamsarlık ve kilolara özen göstermemek