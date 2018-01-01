2018’de Aslan burcunu neler bekliyor? Aslan burcu 2018 ilk çeyreği)



Aile genişleyebilir ve ev sahibi olabilirsiniz!

2018 YILINDA ASLAN BURCU: İş ve maddiyat

2018 YILINDA ASLAN BURCU: Aşk hayatı

Nazlı Erdol

Aşktan para durumuna, sağlıktan kariyere 2018'deburcunu neler bekliyor Astrolog Anıl Can yazdı.Bu yıl hayata bakış açılarınızdan, sınırlarınızdan, olmaz dediğiniz şeylerden sınanacaksınız. Bu süreçte daha esnek olmalı ve değişimlerin tadını çıkarmayı denemelisiniz. Bazen "ben buarda iyiyim, ben bu işte iyiyim, ben bu ilişkide iyiyim" dediğiniz rahat alanlarınızda bir takım problemler söz konusu olabilir. Bu rahat alandan sizi çıkartacak olan etkiler aslında hayatınızda bir değişim ve düzen getirmek üzere!Bu yıl aynı zamanda aile içinde olmak aileye vakit ayırmak, onlarla iç içe olmak gibi temalar ön plana çıkarken gayrimenkul alım-satım konuları da ön plana çıkıyor olacak.Ocak ayının sonuna kadar maddi olanaklarla ilgili çok büyük değişimler olmasa da para biriktirebilir ve tasarruflar yapabilirsiniz.9şubatttan sonra iş hayatınızda yoğunluk artıyor olacak lakin işlerinize iyi odaklanmalısınızMart başı gibi alacağınız kararlarda daha dikkatli olmalı ve gerçekçi adımlar atmalısınız.Şubat ayında yorgunluktan dolayı işlere odaklanmakta zorlu çekebilirsiniz bu yüzden iyi uyku çekmeyi unutmayın.Eski ilişkiler eski evlilikler eğer bunları kafaya takıyorsanız bırakmanızın tam zamanı. Zihninizin ve kalbinizin rahatlamaya ve yeniden sevmeye ihtiyacı var.20 ocaktan sonra aldığınız açılarla birlikte yeni ilişkiler gündeme gelebilir özellikle şubat 13’den sonra İlişkilerde daha net olacağınızı söyleyebilirim.Eski defterleri kapatmak için onlarla yüzleşmek çok önemli olacaktır!İlişkisi olanlar ise ilişkilerindeki sorunları masaya yatıracak ve sorunları çözebilenler daha derin ve sağlam adımlar atarak hareket edecekler.Jupiterin destediği ile aile hayatınızda biraz daha rahat enerjiler olacağı için sorunlar çözmek daha iyi olacaktırÇalışmak, yeni atılımlar, düzen sağlamak, aile ile ilgilenmek,eski defterleri kapatmakBüyük krediler, yüzleşmekten kaçmak, iş hayatında pasif kalmak