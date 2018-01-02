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2018’de Başak burcunu neler bekliyor? (Yılın ilk çeyreği)

2018’de siz Başak'ları neler bekliyor merak ediyor musunuz? Astrolog Anıl Can 2018'in ilk çeyreğinde Başak burcunun neler yaşayacağını, nasıl adımlar atması gerektiğini yorumladı... 

02 Ocak 2018, Salı 16:10
2018’de Başak burcunu neler bekliyor? (Yılın ilk çeyreği)
Başak burçları, en güzel yıllarından birini yaşayabilirsin! Bu yıl daha şanslı ve güzel gelişmelere açık enerjilerin etkisi altında kalacaksınız. Beklenmedik alanlarda imdadınıza yetişecek olan şanslar yüzünüzü güldürecek. Eğitim almak, kendini geliştirmek, yeni bir şeyler öğrenmek konusunda çok iyi açılar var. Bu süreci değerlendirirseniz sertifika, diploma programlarını belki de ehliyet sınavınızda hızlı ve güzel başarılara açıksınız.
 
Aileden Gelecek Olan Destekler Sizleri Mutlu Edebilir!
 
Bu destekler ters şekilde de gelebilir, aileden birileri sizin başaramayacağınızı söyler ve siz de başarmak için elinizden geleni yaparsınız. Bu da bir destek sayılabilir. Aileden gelecek olan destek daha gerçekçi ve sizi disipline sokacak veya zorlayacak etkiler olabilir. Burada ailenizin sizin iyiliğinizi istediğini kendinize hatırlatıp başarılarınız için elinizden geleni yapın.

AŞK

İlk çeyrekte ocak ayından itibaren aşk hayatınızda hareketlilik, flörtler gündeme gelebilir. İlişkiniz varsa ilişkide güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Partnerinizin ailesi yüzünden veya sizin aileniz yüzünden var olan evliliğinizde veya ilişkinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde 3. şahısları biraz uzak tutmak iyi olacaktır. Aşk hayatında ayağı yere basan ilişkiler için şubat 15’i beklemek gerekebilir.Yeni başladığınız ilişki o tarihte ciddi bir hal alabilir
 
Aynı zamanda çocuklarla iletişim ve çocuk sahibi olmakla da ilgili şubat 1 den sonra güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

İş Hayatı

Kendinizi geliştirmek için fırsatlar sunulacak ve bu fırsatları değerlendirebilirseniz güzel gelişmelere açık olacaksınız.Şubat ayına kadar maddi harcamalara dikkat edin.15 ocak Sonrası beklenmedik maddi gelişmeler yüzünüzü güldürebilir. İş değişikliği için biraz beklemek mantıklı olacak.
 
Yapmanız gereken: Dengenizi bulmak zorundasınız, emin adımlar atın, ideallerin peşinden git, eğitim al, kendini geliştir.

Uzak durulması gereken: İnatlaşma, yalan söyleme.
 

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