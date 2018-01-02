2018’de Başak burcunu neler bekliyor? (Yılın ilk çeyreği)

Merve Duran

Başak burçları, en güzel yıllarından birini yaşayabilirsin! Bu yıl daha şanslı ve güzel gelişmelere açık enerjilerin etkisi altında kalacaksınız. Beklenmedik alanlarda imdadınıza yetişecek olan şanslar yüzünüzü güldürecek. Eğitim almak, kendini geliştirmek, yeni bir şeyler öğrenmek konusunda çok iyi açılar var. Bu süreci değerlendirirseniz sertifika, diploma programlarını belki de ehliyet sınavınızda hızlı ve güzel başarılara açıksınız.Bu destekler ters şekilde de gelebilir, aileden birileri sizin başaramayacağınızı söyler ve siz de başarmak için elinizden geleni yaparsınız. Bu da bir destek sayılabilir. Aileden gelecek olan destek daha gerçekçi ve sizi disipline sokacak veya zorlayacak etkiler olabilir. Burada ailenizin sizin iyiliğinizi istediğini kendinize hatırlatıp başarılarınız için elinizden geleni yapın.İlk çeyrekte ocak ayından itibaren aşk hayatınızda hareketlilik, flörtler gündeme gelebilir. İlişkiniz varsa ilişkide güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Partnerinizin ailesi yüzünden veya sizin aileniz yüzünden var olan evliliğinizde veya ilişkinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde 3. şahısları biraz uzak tutmak iyi olacaktır. Aşk hayatında ayağı yere basan ilişkiler için şubat 15’i beklemek gerekebilir.Yeni başladığınız ilişki o tarihte ciddi bir hal alabilirAynı zamanda çocuklarla iletişim ve çocuk sahibi olmakla da ilgili şubat 1 den sonra güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.Kendinizi geliştirmek için fırsatlar sunulacak ve bu fırsatları değerlendirebilirseniz güzel gelişmelere açık olacaksınız.Şubat ayına kadar maddi harcamalara dikkat edin.15 ocak Sonrası beklenmedik maddi gelişmeler yüzünüzü güldürebilir. İş değişikliği için biraz beklemek mantıklı olacak.Dengenizi bulmak zorundasınız, emin adımlar atın, ideallerin peşinden git, eğitim al, kendini geliştir.İnatlaşma, yalan söyleme.