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2018’de Boğa burcunu neler bekliyor? (Boğa burcu 2018 ilk çeyreği)

Yeni yıla girerken 2018’de sizi neler bekliyor merak ediyor musunuz? Astrolog Anıl Can 2018’in ilk çeyreğinde Boğa burcunun neler yaşayacağını, iş hayatı ve kazanç konularında nasıl kararlar vermesi gerektiğini yazdı.
 

2018’de Boğa burcunu neler bekliyor? (Boğa burcu 2018 ilk çeyreği)
Aşktan para durumuna, sağlıktan kariyere 2018'de Boğa burcunu neler bekliyor Astrolog Anıl Can yazdı. 
 
Genel bakış: Boğa 2018 yılında hayatın değişiyor!

Bu yıl “evlilikler” ve “ortaklıklar” alanında büyük değişimler sizleri bekliyor olacak.
Hayatımızda bazı şeylerin kontrolü elimizde değildir. Bazen bir takım şeyler kontrolü ele geçirir ve tahmin etmediğimiz olasılıklarla karşı karşıya kalırız. Böyle durumlarda iç sesimize güvenmek önem teşkil etmektedir...
 
Değişimler korkutucudur iyi de olsa kötü de olsa kafamızı karıştırır...


 

2018 YILINDA BOĞA BURCU: AŞK

Bu yıl genelinde değişimlere ayak uydurabilmekte sınavlarımızdan biri olacak. Tabi bu süreçler illa sıkıntılı olacak gibi düşündürmesin.
 
Evlilikler konusunda geliştirici bir döngü, var olan ilişkilerde ciddi adımlar atmak, sorumluluklar almak. Evlenmek veya nişanlanmak gibi hayatınızı değiştirecek güzel fırsatlarla karşı karşıya kalacaksınız.
 
Bu alanda fırsatları değerlendirebilirseniz güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz 
 
Yılın ilk çeyreğinde özellikle 30 Ocaktan sonra aşk hayatınızda hareketlenmeler söz konusu olacaktır. Hayatınıza yeni biri girebilir ve heyecanlı bir aşk yaşayabilirsiniz.
 
İlişkiniz varsa daha sağlam adımlar atmak ve gerçeklerle yüzleşmekle ilgileneceksiniz.
 

2018 YILINDA BOĞA BURCU: İŞ HAYATI!

İş hayatı açısından yeni sözleşmeler ve ortaklıklar gündeme geliyor olacak. Yeni başlangıçlar sizleri heyecanlandırabilir. Başta belki işinizden çıkartılacaksınız veya iş fırsatlarınızı elinizden alacaklar, korkmayın daha iyisi yolda özellikle 15 Şubat sonra gerçekleşecek tutulmalarla da birlikte iş hayatınızda tatmin edici başarılara açık olacaksınız.
 
Mekan değişimleri, taşınmak evde değişimler özellikle 15 Ocak sonrası hayatınızda olabilir. Yeni ülke de yaşam gibi temalar da ön plana çıkabilir.
 
Yapılması gerekenler: Hayatını dengele, korkuların üzerine git. Kendini sev
 
Uzak durulması gereken şeyler: Şikayet etmek, mutsuzluğa odaklanmak, kendini yalnız bırakmak.
 
 
 
 
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