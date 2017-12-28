2018’de Boğa burcunu neler bekliyor? (Boğa burcu 2018 ilk çeyreği)

Genel bakış:

2018 YILINDA BOĞA BURCU: AŞK

2018 YILINDA BOĞA BURCU: İŞ HAYATI!

Gizem Burcu

Aşktan para durumuna, sağlıktan kariyere 2018'de Boğa burcunu neler bekliyor Astrolog Anıl Can yazdı.Boğa 2018 yılında hayatın değişiyor!Bu yıl “evlilikler” ve “ortaklıklar” alanında büyük değişimler sizleri bekliyor olacak.Hayatımızda bazı şeylerin kontrolü elimizde değildir. Bazen bir takım şeyler kontrolü ele geçirir ve tahmin etmediğimiz olasılıklarla karşı karşıya kalırız. Böyle durumlarda iç sesimize güvenmek önem teşkil etmektedir...Değişimler korkutucudur iyi de olsa kötü de olsa kafamızı karıştırır...Bu yıl genelinde değişimlere ayak uydurabilmekte sınavlarımızdan biri olacak. Tabi bu süreçler illa sıkıntılı olacak gibi düşündürmesin.Evlilikler konusunda geliştirici bir döngü, var olan ilişkilerde ciddi adımlar atmak, sorumluluklar almak. Evlenmek veya nişanlanmak gibi hayatınızı değiştirecek güzel fırsatlarla karşı karşıya kalacaksınız.Bu alanda fırsatları değerlendirebilirseniz güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsinizYılın ilk çeyreğinde özellikle 30 Ocaktan sonra aşk hayatınızda hareketlenmeler söz konusu olacaktır. Hayatınıza yeni biri girebilir ve heyecanlı bir aşk yaşayabilirsiniz.İlişkiniz varsa daha sağlam adımlar atmak ve gerçeklerle yüzleşmekle ilgileneceksiniz.İş hayatı açısından yeni sözleşmeler ve ortaklıklar gündeme geliyor olacak. Yeni başlangıçlar sizleri heyecanlandırabilir. Başta belki işinizden çıkartılacaksınız veya iş fırsatlarınızı elinizden alacaklar, korkmayın daha iyisi yolda özellikle 15 Şubat sonra gerçekleşecek tutulmalarla da birlikte iş hayatınızda tatmin edici başarılara açık olacaksınız.Mekan değişimleri, taşınmak evde değişimler özellikle 15 Ocak sonrası hayatınızda olabilir. Yeni ülke de yaşam gibi temalar da ön plana çıkabilir.Yapılması gerekenler: Hayatını dengele, korkuların üzerine git. Kendini sevUzak durulması gereken şeyler: Şikayet etmek, mutsuzluğa odaklanmak, kendini yalnız bırakmak.