2018'de e-Fatura’dan 3 milyar TL tasarruf sağlanacak

FİRMA SAYISI 200 BİNİ GEÇEBİLİR

YÜZDE 85'İ ÖZEL ENTEGRATÖRLERİ TERCİH EDİYOR

Senim Tanay

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Şahin, e-Dönüşüm süreçleri ile birlikte Dijital ticaretin işletmelerin hayatına girmekte olduğunu kaydederek şunları söyledi:“İşletmeleri, baskı, kargo, iş gücü, arşivleme gibi maliyetlerden ve kırtasiye yükünden kurtaranuygulaması, 2014 yılında zorunlu hale gelmişti. e-Fatura’nın ardından e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet uygulamaları devreye alındı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in e-Dönüşümde yeni uygulamaları hayata geçirmesi 2017 yılında da hız kesmedi. Geçtiğimiz yıl e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve e-Müstahsil makbuzu servisleri başarıyla devreye alındı. Yine geçtiğimiz yıl, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), e-Fatura kayıtlı kullanıcısı oldu. Ardından, e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan ve SGK’ya iş yapan binlerce eczane, optik, hastane ve medikal şirketler, SGK’ya e-Fatura kesebilme imkanına kavuştu. 2018 yılı Ocak ayı itibariyle e-Fatura mükellefi olan firma sayısı yaklaşık 75 bini buldu. Ticarete güven ve hız kazandıran e-Fatura, aynı zamanda işletmelerin tasarruf etmesini de sağlıyor. İşletmelerin, 2018 yılında e-Fatura’dan 3 milyar TL’ye yakın tasarruf sağlayacağı öngörülüyor” dedi.e-Fatura kullanan işletme sayısının her geçen yıl artmakta olduğunu ifade eden Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:e-Fatura mükelleflerinin yüzde 85’nin özel entegratörlerden hizmet almayı tercih ettiğini anlatan Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin şunları kaydetti:“Aralarında Uyumsoft’un da bulunduğu 77 özel entegratör firma, e-Fatura mükelleflerine uygun şartlarda ve kesintisiz hizmet verebilmek için yoğun şekilde çalışıyor. Mükellef olan işletmeler de bu noktada, özel entegratörlerden hizmet almayı istiyorlar. Geçen dört yılda özel entegratörler gerek sistem altyapısı gerekse verdikleri hizmetler ile önemli başarılar gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar."