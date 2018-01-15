2018'de e-Fatura’dan 3 milyar TL tasarruf sağlanacak

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Şahin, e-Dönüşüm süreçleri ile birlikte Dijital ticaretin işletmelerin hayatına girmekte olduğunu kaydederek şunları söyledi:
“İşletmeleri, baskı, kargo, iş gücü, arşivleme gibi maliyetlerden ve kırtasiye yükünden kurtaran e-Fatura
uygulaması, 2014 yılında zorunlu hale gelmişti. e-Fatura’nın ardından e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet uygulamaları devreye alındı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’in e-Dönüşümde yeni uygulamaları hayata geçirmesi 2017 yılında da hız kesmedi. Geçtiğimiz yıl e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) ve e-Müstahsil makbuzu servisleri başarıyla devreye alındı. Yine geçtiğimiz yıl, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), e-Fatura kayıtlı kullanıcısı oldu. Ardından, e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan ve SGK’ya iş yapan binlerce eczane, optik, hastane ve medikal şirketler, SGK’ya e-Fatura kesebilme imkanına kavuştu. 2018 yılı Ocak ayı itibariyle e-Fatura mükellefi olan firma sayısı yaklaşık 75 bini buldu. Ticarete güven ve hız kazandıran e-Fatura, aynı zamanda işletmelerin tasarruf etmesini de sağlıyor. İşletmelerin, 2018 yılında e-Fatura’dan 3 milyar TL’ye yakın tasarruf sağlayacağı öngörülüyor” dedi.
FİRMA SAYISI 200 BİNİ GEÇEBİLİR
e-Fatura kullanan işletme sayısının her geçen yıl artmakta olduğunu ifade eden Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin, konuşmasına şöyle devam etti: "2018 yılının sonunda, e-Fatura mükellefi olan firma sayısı yüzde 20’lik bir artışla 90 bine ulaşabilir. Nitekim e-Fatura mükellefi kapsamında olmadığı halde, fatura ve ödeme süreçlerinin hızlanması ve ticarette karşı tarafa güven verebilmek için birçok işletme, e-Fatura ve diğer servislerin uygulanmasına gönüllü olarak geçmeye devam ediyorlar. Gelecek 3 yıl içerisinde e-Fatura kayıtlı kullanıcısının 200 bin firmayı aşacağı öngörülüyor. Böylece ülkemiz ekonomisinin büyük bir bölümü dijital ortamda iş yapar duruma gelecektir. Aynı zamanda, her yıl binlerce ağacın kesilmesi önlenecektir."
YÜZDE 85'İ ÖZEL ENTEGRATÖRLERİ TERCİH EDİYOR
e-Fatura mükelleflerinin yüzde 85’nin özel entegratörlerden hizmet almayı tercih ettiğini anlatan Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin şunları kaydetti:
“Aralarında Uyumsoft’un da bulunduğu 77 özel entegratör firma, e-Fatura mükelleflerine uygun şartlarda ve kesintisiz hizmet verebilmek için yoğun şekilde çalışıyor. Mükellef olan işletmeler de bu noktada, özel entegratörlerden hizmet almayı istiyorlar. Geçen dört yılda özel entegratörler gerek sistem altyapısı gerekse verdikleri hizmetler ile önemli başarılar gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar."
Senim Tanay