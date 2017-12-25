İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

'2018'de faiz indirim bekliyoruz'

​Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, 2017’nin inşaat sektörü açısından uzun vadeli ve düşük maliyetli kampanyalar sayesinde canlı geçtiğini belirtti.

'2018'de faiz indirim bekliyoruz'
 2018’de konuta olan talebin devam edeceğini söyleyen İbrahim Babacan, “Ancak kredi faizlerinin yüksekliği hala tüketici talebinin önündeki en büyük engel. Tüketici artık faiz ödemek istemiyor. Bankalar da elini taşın altına koymalı. Sektörel işbirlikleri ile inşaat sektörünü yarınlara taşıyabiliriz” dedi.

‘EKONOMİ İNŞAATLA BÜYÜYOR’

İnşaat sektörünün ülke ekonomisi açısından önemine işaret eden Babacan şunları söyledi: “Ekonomimizin büyümesinde inşaat sektörünün önemli payı bulunuyor. Son olarak açıklanan rakamlar da bunu gösteriyor. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0.8 daralan Türkiye ekonomisi, bu yılın aynı döneminde yüzde 11.1 büyüdü. Bu büyümede inşaatın önemli rolü var” açıklamasını yaptı.
Dünyaca ünlü markalar tek çatı altında buluşacak

Dünyaca ünlü markalar tek çatı altında buluşacak
Garanti süresini 20 yıla çıkardı

Garanti süresini 20 yıla çıkardı
Bu ofislerde hobi alanları var

Bu ofislerde hobi alanları var
Evi peşin alana yüzde 12 indirim

Evi peşin alana yüzde 12 indirim
Villa tadında dubleks daireler

Villa tadında dubleks daireler
Mücevherin zarafeti konutla buluştu

Mücevherin zarafeti konutla buluştu
Finans Merkezi'ne komşu evler satışa çıktı

Finans Merkezi'ne komşu evler satışa çıktı
Evi olmayanlara müjde

Evi olmayanlara müjde
Ayda bin lira taksitle ev

Ayda bin lira taksitle ev
60 daireye özel kampanya

60 daireye özel kampanya
GF Hakan Plastik hedef büyüttü

GF Hakan Plastik hedef büyüttü