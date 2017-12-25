'2018'de faiz indirim bekliyoruz'

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2018’de konuta olan talebin devam edeceğini söyleyen İbrahim Babacan, “Ancak kredi faizlerinin yüksekliği hala tüketici talebinin önündeki en büyük engel. Tüketici artık faiz ödemek istemiyor. Bankalar da elini taşın altına koymalı. Sektörel işbirlikleri ile inşaat sektörünü yarınlara taşıyabiliriz” dedi.İnşaat sektörünün ülke ekonomisi açısından önemine işaret eden Babacan şunları söyledi: “Ekonomimizin büyümesinde inşaat sektörünün önemli payı bulunuyor. Son olarak açıklanan rakamlar da bunu gösteriyor. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0.8 daralan Türkiye ekonomisi, bu yılın aynı döneminde yüzde 11.1 büyüdü. Bu büyümede inşaatın önemli rolü var” açıklamasını yaptı.