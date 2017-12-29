2018’de İkizler burcunu neler bekliyor? (İkizler burcu 2018 ilk çeyreği)

2018 YILINDA İKİZLER BURCU: AŞK

2018 YILINDA İKİZLER BURCU: SAĞLIK

Gizem Burcu

Aşktan para durumuna, sağlıktan kariyere 2018'de İkizler burcunu neler bekliyor Astrolog Anıl Can yazdı.Değişimler hayatınızı renklendirecek!Parasal konularla ilgili sadece ilk çeyrekte değil genel yıl döngüsünde dikkatli olmanızı tavsiye ederim.Borç vermek borç almak, kefil olmak, bilmediğiniz bir ortaklığa aniden dalmak sizlere ciddi ve üzücü olaylar yaşatabilir. Bu yüzden borç verecekseniz ben bu parayı verirsem geri alamazsam benim için büyük sorun olur mu? diye kendinize sormanız gerekiyor...Bu döngüde verilen borçlar genellikle geri alınmaz. Yeni başlanan (aniden gelişen) ortaklıklar iyi sonuç vermek. Çekilen kredilerden yana pişmanlıklar yaşayabilirsiniz.Bu yüzden bu süreçte sorumluluklarınızı bilip borçları kapatmaya odaklı olmak sizin lehinize olacaktır. Hali hazırda özel sektördeyseniz ve iş değiştirmek istiyorsanız tam zamanı özellikle 30 ocaktan sonra lakin acele etmeyin. İyice araştırın.Ortağınız varsa yeni işlere girişmek isteyebilirsiniz bunda çok büyük sakınca yok lakin önünüzü gördüğünüzden emin olun.15 Şubat sonrası iş olanaklarındaki olumlu gelişmeler yüzünüzü güldürebilir.Aşk hayatınızda yenileneceğiniz bir dönem başlıyor evet belki ilk aylar o kadar da hareketli değil ama mart ayından itibaren bir hareketlenme başlıyor olacak özellikle 20 Mart'tan sonra enerji daha da artıyor olacak.Sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Hali hazırda ilişkiniz varsa Şubatın ilk haftaları ve yine martın ilk haftaları tartışmalar ve inatlaşmalardan uzak durun. Uzlaşıcı bir tavır sergileyin.Haritanızda ilişki eviniz kuvvetliyse belki evlilik bile yaşayabilirsiniz veya en azından evlilik nişan kararı gibi ciddi adımlar atma planları yapabilirsiniz.Ters açılar varsa ilişkilerde yüzeysellik ve tartışmalar ön plana çıkabilir.Haritamda ters açı var mı nerden bileceğim derseniz bu konuyla ilgili özel bir yazı hazırlıyor olacağım.Mental yorgunluklar sizi daha fazla etkiliyor. Taş taşımış olsanız bu kadar yorulmazsınız belki. Meditasyon yapmak, nefes egzersizleri yapmak iyi gelecektir. Manevi boşluktan dolayı yeme içmeye dikkat kilo aldıracağa benziyor!Mantıkla ve soğukkanlılıkla hareket etmek, uykuya dikkat, nefes egzersizleri ve doğa yürüyüşleri yapmak, sevdiklerinize vakit ayırmak.Sigara ve alkol gibi maddelerden, aşırı şekerli gıda, melankolik veya pesimist bakış açısından çıkın. İnsanları ve kendini suçlamayı bırak.