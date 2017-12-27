2018'de kim ne kadar kıdem alır?

NELER DAHİL EDİLİR?



TABAN VE TAVANI VAR



KİM NE KADAR TAZMİNAT ALIR?

İşte o tablo:

Adem Özdoğan

Çalışanların sigortası kıdem tazminatı. Kıdem için işçinin kendi isteği dışında işten ayrılması yani işten çıkarılması gerekiyor. Fakat bunun bazı istisnaları var. Askere giden, evlendikten sonra 1 yıl içinde işinden ayrılan kadın, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup, yaş dışında 15 yıl 3600 günü tamamlayan istifa etse de tazminat alır.Her 1 yıllık çalışma karşılığında 1 aylık brüt ücret tutarında tazminat alınıyor. Bir yıldan artan süreler ise oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor. Hesap yapılırken ücretin yanısıra, düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli ikramiye ödemeleri gibi) dikkate alınması gerekiyor.Kıdem tazminatı hesaplanırken, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 1 yıl için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyeceği belirtildiğinden, dönem kıdem tazminatı tavanı miktarı dikkate alınıyor. Bugün bu tavan her yıl için 4732 lira. Ocak itibarıyla bu tutar 4960 lira seviyesine çıkacak. 10 bin lira maaş da alsanız yıllık ödeme bunu geçemez. Taban ise brüt asgari ücretle sınırlı.Peki 2018’de işten ayrılırsanız ne kadar kıdem tazminatı alabilirsiniz? Sizin için hesapladık.