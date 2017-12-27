2018’de Koç burcunu neler bekliyor? (Koç burcu 2018 ilk çeyreği)

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Koç burcu 2018: Sağlık

Gizem Burcu

Aşktan para durumuna, sağlıktan kariyere 2018'de Koç burcunu neler bekliyor Astrolog Anıl Can yazdı.İş hayatı , kariyer ve maddi kazançlarHarika bir yıl geçirmenizi dileyerek başlıyorum: Öncelikle bu yılda kariyer konuları ve maddi kazançlar ön planda olacak.Aşk hayatınızda da hareketlilikler olsa da bu dönem biraz daha maddi konular ve kariyer ön plana çıkacak…Kendinizi Ocak ayının 17’sinden itibaren yeni başlangıçlar için hazırlamanızı tavsiye ederim. Özellikle uzun zamandır işlerle ilgili bir değişim istiyorsanız ve bir türlü gerçekleştiremediyseniz tam zamanı…İş kurmak istiyor veya işle ilgili yeni adımlar atmak istiyorsanız 17 Ocak sizin için iyi enerjiler barındırırken Parçalı ve enerjisi yüksek olan 15 Şubat günü Güneş tutulması da iş hayatınızda birçok konuda değişimleri ve farklılaşmayı destekliyor olacak…Yılın ilk çeyreğinde iş hayatınıza ve maddi konulara odaklanmak sizi besliyor ve geliştiriyor olacak.Ağır borçlar, büyük riskler, öfke ve kontrolsüz davranışlar, sorumsuz davranışlar.Yapılması gereken:İş hayatına odaklanmak, daha pozitif olmak, bu süreçte iş yoğunluğuna ayak uydurmak.Aşk hayatı açısındanOcak sonunda alacağınız etkileşimlerle aileyle, çocuklarla ilgili konular ön plana çıkacaktır. Evli değil veya çocuğunuz yoksa anne baba figürü gibi kendi ailenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Güzel vakitler geçirebilirsiniz.bu 31 Ocak'tan itibaren yeni ilişkiler, aniden hayatınıza çıkacak flörtler de söz konusu olacaktır.evliliklerle ilgili gelişmeler, belki de bir çocuk haberibir takım tartışmalar anlaşmazlıklar da ön planda olabilir.Bu ilk 3 ayda özellikle soğuk algınlığı, halsizlik, üst solunum yolu enfeksiyonları ve mide rahatsızlıklarına dikkat etmeniz gerekiyor.Beslenmeye dikkat etmeniz gerekirse bir diyetisyene başvurmanızı tavsiye ederim.