2018’de neyden tasarruf yaparsanız cebinize ne kadar kalır?

Adem Özdoğan

Cep telefonu tarifenizde kullanmadığınız özellikler için para ödediğinizin farkında mısınız? Çoğu GSM firması biliyoruz paketlerde SMS ve kullanılmayacak dakikaları da size satıyor. Kullanmadığınız özelliklerin az olduğu basit bir tarife değişikliği bile size ayda 15 TL kazandırabilir. Bu da yılda 180 lira civarında bir tasarruf demek.İnternet paketleri şu an cep telefonu faturalarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Sizin onayınız olmadan otomatik güncellemeler, Instagram gibi çok veri harcayan uygulamalar da sizin paketinizi tüketip, ekstra paket almanıza sebep oluyorlar. Bu nedenle otomatik güncellemeleri kapatmaya özen gösterin. Güncellemeleri wi-fi bulduğunuz yerlerde yapmaya çalışın. Instagram, Youtube gibi çok veri harcayan uygulamaları da wi-fi olan alanlarda kullanmaya özen gösterin. Ek paketler 10-15 liraya kadar çıkabiliyor. Biz yine de ufak bir aşım bedelinden tasarrufu hedefleyelim ve ayda 5 lira masraf olduğunu varsayalım. Wi-fi bölgelerini düzenli kullanarak en azından yılda 60 lira kar edebilirsiniz.Artık efsaneleşmiş bir söz var. ‘Sigaraya verdiğin parayla araba alırdın’. O kadar çok söylendi ki güvenilirliğini yitirdi. Oysa işin aslı sadece sigara içmemek değil. O parayı her gün sigara içiyor gibi kenara atmak. Bir sigara paketinin 10 lira olduğunu varsayarsak; günde bir paket yerine yarım paket içmek bile size aylık 150 lira kar ettiriyor. Sağlığınız açısından zararlı olan bu alışkanlığı bırakırsanız karınız 300 liraya yıllık da 3600 liraya çıkıyor.Ev interneti ve çoğu kişi bilmese de elektrik tarifeleri de artık değiştirilebiliyor. Basit bir tarife değişikliği bile size 20 liraya yakın tasarruf fırsatı sunuyor. Kullanımınıza göre size uygun tarifelere ve dağıtım ağlarına geçin. Yılda 240 liraya kadar kar edin.Çağımızın en büyük para tuzaklarından birisi de online yemek servisleri. Tabii ki oldukça güzel ve katma değeri yüksek olan bir hizmet. Fakat bunu her gün yaparsanız bu bir hizmet değil pantolon cebindeki koca bir deliğe dönüşüyor. En azından tost, sandviç gibi kolaylıkla evde hazırlayabileceğiniz yemekleri sipariş etmeyi bırakın. Daha sağlıklı ürünlerle evde yemek yapabilirsiniz. Arada söylemeye devam edin ama bunun sayısı ekonominizi sarsacak kadar olmasın. Bir yemekte 25-30 lira minimum ödeme yapıldığını düşünürsek bunun aylık bütçeye katacağı para 150 lira civarında olacaktır. Evde yapılan da elbette masraflı olacak, bu nedenle bu tasarrufu aylık 100 lira sayabiliriz. Bu da yılda size 1200 lira civarında bir kar ettirir.Bu tasarruf önerilerine ek olarak enerjiden, yiyecekten ve kıyafetten de tasarruf ederek elinize geçen aylık gelirinizin sizde kalmasını sağlayabilirsiniz. Paranızı yönetin, boşa harcamayın. En önemlisi de kendi gerçeklerinizi bilerek buna paralel bir yaşam sürdürün... Sizi daha rahat bir hayata kavuşturacak şeyler ise tasarruf ve birikim. (Para Durumu)