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2018’de Oğlak burcunu neler bekliyor?

2018’de siz Oğlak'ları neler bekliyor merak ediyor musunuz? Astrolog Anıl Can 2018'de Oğlak burcunun neler yaşayacağını, nasıl adımlar atması gerektiğini yorumladı... 

2018’de Oğlak burcunu neler bekliyor?
Oğlak burcunda birçok gezegen seyrine devam ediyor. Güçlü bir stelyum ön planda, yeni yıla da oğlak burcu etkisiyle gireceğiz. Ardından 2 Ocak’ta bir dolunay gerçekleşecek... Dolunay, bu yıl için doğru hedefler koymanızı ve bu hedeflerin gerçekçi olması gerektiğini anlatıyor. Bu yüzden sakince, rahat bir zihinle, 'gerçekten bu hayatta ne istiyoruz?' bunun üzerine düşünmeliyiz. Astroloji haritasında, güçlü etkiler olan insanlarda olumlu yönde ciddi adımlar atılacağını gösteriyor... Haritanız zayıfsa disipline olamamış veya zihnen dağınık hissedebilirsiniz.

Duygular yoğunlaşıyo,r bir yandan da Oğlak'taki etkiler bu duyguları bastırıyor olacak. Genelde böyle baskıcı bir gökyüzünde beklenmedik olaylar, şiddet eğilimleri, tartışmalar da ön plana çıkabiliyor. Hatta halkta ciddi bir karmaşayı veya kazaları; ya da beklenmedik gergin olayları da ateşleyebiliyor... Bu süreçte soğukkanlı olmak, uzlaşmacı davranmak çok önemli. Alkol alacaksanız dozunu bu yıl ayarlamanız şart, sonu hastanede bitebilir.
 
Olumlu yönden: Sosyal çevre ile vakit geçirmek, geleceğe yönelik güzel planlar yapmak, flörtler ve yeni heyecanlar.

Olumsuz yönden: Toplumsal gerginlikler ve olaylar, duyguları kontrol edememe, aşırı duygusal veya aşırı mantıksal yaklaşımlar ön planda olabilir.
 
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