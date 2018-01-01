2018’de Oğlak burcunu neler bekliyor?

Merve Duran

nda birçok gezegen seyrine devam ediyor. Güçlü birön planda, yeni yıla da oğlak burcu etkisiyle gireceğiz. Ardından 2 Ocak’ta birgerçekleşecek... Dolunay, bu yıl için doğru hedefler koymanızı ve bu hedeflerin gerçekçi olması gerektiğini anlatıyor. Bu yüzden sakince, rahat bir zihinle, 'gerçekten bu hayatta ne istiyoruz?' bunun üzerine düşünmeliyiz.nda, güçlü etkiler olan insanlarda olumlu yönde ciddi adımlar atılacağını gösteriyor... Haritanız zayıfsa disipline olamamış veya zihnen dağınık hissedebilirsiniz.Duygular yoğunlaşıyo,r bir yandan da'taki etkiler bu duyguları bastırıyor olacak. Genelde böyle baskıcı bir gökyüzünde beklenmedik olaylar, şiddet eğilimleri, tartışmalar da ön plana çıkabiliyor. Hatta halkta ciddi bir karmaşayı veya kazaları; ya da beklenmedik gergin olayları da ateşleyebiliyor... Bu süreçte soğukkanlı olmak, uzlaşmacı davranmak çok önemli. Alkol alacaksanız dozunu bu yıl ayarlamanız şart, sonu hastanede bitebilir.: Sosyal çevre ile vakit geçirmek, geleceğe yönelik güzel planlar yapmak, flörtler ve yeni heyecanlar.: Toplumsal gerginlikler ve olaylar, duyguları kontrol edememe, aşırı duygusal veya aşırı mantıksal yaklaşımlar ön planda olabilir.