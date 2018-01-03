2018’de Terazi burcunu neler bekliyor? (Terazi burcu 2018 ilk çeyreği)

1-7 Ocak haftası burç yorumları

2018 YILINDA TERAZİ BURCU: İŞ HAYATI

2018 YILINDA TERAZİ BURCU: AŞK VE İLİŞKİLER

Gizem Burcu

Aşktan para durumuna, sağlıktan kariyere 2018'de Terazi burcunu neler bekliyor Astrolog Anıl Can yazdı.Maddi konularda şans yüzünüze gülüyor!Uzun zamandır maddi problem yaşıyorsanız veya gelirinizi artırmak istiyorsanız, bu yıl çok güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızdaki dalgalanmalar sizi yoruyor olabilir bununla birlikte bu dalgalanmalar aslında hayatınızda yeni kapılar açmak üzere, bekleyin.Hane değişikliği, mekan değişikliği gibi temalarda ön plana çıkacağı bu yılda değişimler sizi oldukça mutlu edeceğe benziyor.İş ve maddi konulara bakacak olursak, Ocak aynın ilk haftasından itibaren güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz özellikle yatırım araçları üzerine biraz daha düşünebilirsiniz (altın döviz ve hisse senetleri gibi).Maddi konularda abartıya kaçan harcamalardan uzak durup üzerine iş hayatınıza ve kazancınıza odaklanırsanız mart ayında bunun meyvelerini alabilirsiniz. Maddi açıdan kendinizi zorlayacağınız birçok konudan uzak durmak mantıklı olacaktır. Borç vermek veya lüksünüz için kredi çekmek gibi.İş hayatınızda değişim istiyorsanız Şubat ayının ilk haftaları bazı şeyleri netleştirmeniz için önemli olacaktır.Ocak ayının sonunda gerçekleşecek tutulmalarla birlikte ilişkiniz yoksa yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Enerjinizi yüksek tutmak bu yüzden çok önemli olacaktır.Kadın terazi burçları erkek figürleriyle sorunlar yaşayabilir özellikle baba gibi veya eş gibi. İletişim konusunda biraz daha politik olmak gerekecektir yıl genelinde.İlişkiniz hali hazırda varsa 20-25 ocak arası tartışmalar ön plana çıkabilir, bu süreçte soğuk kanlı olup ani karar vermemek gerekir. Şubat ortalarından sonra hareketlilik yine artıyor olacak. Bu yüzden tartışmalar söz konusu olabilir haritanızda iyi etkiler varsa belki de söz nişan gibi bir çok konu da gelişmeler de yaşayabilirsiniz.İlişkilere odaklanmak, değişim için sabretmek, fırsatlara açık olmakAlınganlık, aşırı özgüven, empatiden yoksun davranmak