2018’de Yengeç burcunu neler bekliyor? (İkizler burcu 2018 ilk çeyreği)

2018 YILINDA İKİZLER BURCU: AŞK

2018 YILINDA İKİZLER BURCU: İŞ

Gizem Burcu

Aşktan para durumuna, sağlıktan kariyere 2018'de Yengeç burcunu neler bekliyor Astrolog Anıl Can yazdı.Bu yıl geçen yıla göre güzel açılar alıyorsunuz. Özellikle ikili ilişkiler, aşk hayatı, evlilik, söz, nişan gibi konularda önce gerçeklerle yüzleştirecek ardından da önemli kararlar aldırtacak.İlişkisi olmayan yengeç ve yükselen yengeçler hayatlarına yeni ilişkiler katabilirsiniz, geçmişte sizde iz bırakan veya hala aklınızda olup sizi üzen sizi negatif etkileyen ilişkilerle ilgili önemli karar alabilirsiniz. Geçmişi kapatacağınız ve ardından yeni bir sayfanın açılacağı bir döngü başlıyor olacak.İlişkiniz hali hazırda varsa ama pamuk ipliği misali sağlam temellerde değilse, ayrılıklarla yüzleşebiliriz veya bir kaç sorun yaşayıp temelleri sağlamlaştırabilirsiniz...Bazı testlerden geçtikten sonra beklediğiniz Evlilik kararı, nişan kararı veya söz yapma gibi ilişkinizi daha ciddiye taşıyacak kararlar alabilirsiniz.İlişkide sağlam adım tabi Çocuk yapma veya sahibi olma gibi sorumluluk gerektiren konularda da etkili olacaktır.Yine ocak ayının ilk haftaları aşk için veya ilişkilerdeki sorunları çözmek için uygun açılara sahip...İşle ilgili konularda rahat bir nefes alabilirsiniz!İş arayan ama bir türlü bulamayan biriyseniz özellikle 30 ocak ve 13 şubat sonrası iş hayatınızda değişimler ve yeniliklerle karşılaşabilirsinizİş değiştirmek için fırsatlar veya yeni iş görüşmeleri yapmak, işe girmek içinde güzel enerjiler var.Halı hazırda iş güç sahibiyseniz işle ilgili olumlu gelişmeler ve güzel adımlar da sizlerle olacak.Yalnız sorumluluk almak ve sorumluluktan kaçmamak gerekiyor. Yeri geldiği zaman iş arkadaşlarınızla sorunlar yaşayacaksınız, bunları büyütmeden alttan almanız gerekmekte.Aileye odaklanmak, çocuk sahibi olmak isteyenler odaklanmalı, İş hayatınızda kararlı davranmalısınız.Uykusuzluk, düzensizlik ve disiplinsiz davranışlar, kendi değerini bilememe görememe gibi.