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2018’de yıl üç güneş, iki ay tutulması var

Bu yıl 3 güneş ve 2 ay tutulması görülebilecek. Bu tutulmalardan sadece 27 Temmuz’daki tam Ay tutulması Türkiye’den görülebilecek, diğer tutulmalar ise genellikle kuzey ülkelerinden izlenebilecek

2018’de yıl üç güneş, iki ay tutulması var
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi, 2018 yılının en önemli gök olaylarını derledi. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nden Alp Akoğlu ve Dr. Tuncay Özışık tarafından hazırlanan 2018 Gök Olayları Yıllığı’na göre bu yıl 3 güneş ve 2 ay tutulması bulunuyor. Bu tutulmalardan sadece 27 Temmuz’da gerçekleşecek tam ay tutulması Türkiye’den izlenebilecek. Bu yılki tutulmaların birçoğu kuzey ülkelerinde görülebilecek.
 

İLK TUTULMA TAM AY TUTULMASI


Bu yılki ilk tutulma 31 Ocak 2018 günü ’Tam Ay tutulması’ olarak gerçekleşecek. Kuzey Amerika, Büyük Okyanus, Rusya, Asya ve İskandinavya’nın kuzeyinden gözlenebilecek bu tutulma, genel zamana göre 10.49-16.10 arasında gerçekleşecek. Ancak, Türkiye’den gözlenemeyecek.
 

15 ŞUBAT’TA PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI


İkinci tutulma ise, 15 Şubat’taki parçalı güneş tutulması olacak. Antarktika’nın büyük kısmından ve Güney Amerika’nın güneyinden gözlenebilecek bu tutulma genel zamana göre 18.55’de başlayıp 22.47’de bitecek. Türkiye’den görülemeyecek bu tutulmada ay, güneşin yüzde 60’ını örtecek.
 

KUZEY ÜLKELERİ GÖREBİLECEK


Üçüncü tutulma ise, 13 Temmuz’da parçalı güneş tutulması şeklinde olacak. Antarktika’nın kuzeyi ve Avustralya’nın güneyinden izlenebilecek bu tutulma genel zamana göre 01.48’de başlayıp 04.13’te sona erecek. Ülkemizden izlenemeyecek bu tutulmada ay, güneşin yüzde 34’ünü kapatacak.
 

AY TAMAMEN KARARACAK, TÜRKİYE’DEN DE İZLENECEK


Bu yılki tutulmalardan ülkemizden gözlenebilecek tek tutulma 27 Temmuz’daki tam ay tutulması olacak. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika’nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.1t’de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30’da sona erecek. Tutulmanın maksimumunun gerçekleştiği 22.30-01.13 saatleri arasında ay tamamen karacak.
 

GÜNEŞ’İN YÜZDE 75’İ ÖRTÜLECEK


Yılın son tutulması ise 11 Ağustos’ta parçalı güneş tutulması olacak. Kanada’nın en kuzeyi, Grönland, İzlanda, İskandinavya, Rusya ve Kazakistan’ın büyük bir kısmı, Moğolistan ve Çin’in büyük bölümünden izlenebilecek bu tutulma genel zamana göre 08.02-11.30 arasında gerçekleşecek. Ülkemizden görülemeyecek olan bu tutulmada ay, güneşin yüzde 75’ini örtecek.

DHA
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