2018 Dünya Kupası öncesi 'Rus kadınlara dikkat' uyarısı!

2018 Dünya Kupası
’na artık sayılı günler kala ilginç bir haber gündeme geldi. İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun’ın
haberine göre İngiliz Dışişleri Bakanlığı
yetkilileri, kupaya ev sahipliği yapacak olan Rusya’daki
bazı dolandırıcıların turnuvayı dört gözle beklediklerini belirtti. Haberde yazana göre bazı Rus
kadınların, güzelliklerini kullanarak zengin İngiliz taraftarları evlilik bahanesiyle kandırıp, paralarını almaya çalışacakları belirtildi.
HEM ERKEKLERE HEM KADINLARA DİKKAT ETMELİLER
Dolandırıcıların bu oyununa gelinmemesi konusunda İngiliz erkeklerin çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden yetkililer, “Kiminle dışarı çıkacağınıza çok dikkat edin. Özellikle yanında fazla miktarda nakit para bulundurmayın” vurgusunu yaptı.
Bilindiği gibi İngiliz taraftarlar, Euro 2016’da Ruslar’ın erkek taraftarlarıyla meydan savaşı yapmışlardı. Yani İngilizler’in, her iki açıdan da çok dikkatli olması gerekiyor.
EURO 2016 İngiliz-Rus savaşı
Erdinç Şahin