2018 Dünya Kupası öncesi 'Rus kadınlara dikkat' uyarısı!

HEM ERKEKLERE HEM KADINLARA DİKKAT ETMELİLER

EURO 2016 İngiliz-Rus savaşı

Erdinç Şahin

’na artık sayılı günler kala ilginç bir haber gündeme geldi. İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerindenhaberine göreyetkilileri, kupaya ev sahipliği yapacak olanbazı dolandırıcıların turnuvayı dört gözle beklediklerini belirtti. Haberde yazana göre bazıkadınların, güzelliklerini kullanarak zengin İngiliz taraftarları evlilik bahanesiyle kandırıp, paralarını almaya çalışacakları belirtildi.Dolandırıcıların bu oyununa gelinmemesi konusunda İngiliz erkeklerin çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden yetkililer, “Kiminle dışarı çıkacağınıza çok dikkat edin. Özellikle yanında fazla miktarda nakit para bulundurmayın” vurgusunu yaptı.Bilindiği gibi İngiliz taraftarlar, Euro 2016’da Ruslar’ın erkek taraftarlarıyla meydan savaşı yapmışlardı. Yani İngilizler’in, her iki açıdan da çok dikkatli olması gerekiyor.