Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

2018 Dünya Kupası öncesi 'Rus kadınlara dikkat' uyarısı!

İngiliz beylerin dikkatine! 2018 Dünya Kupası öncesi İngiltere, erkeklerini uyardı. Rusya’daki dolandırıcı şebekelerinin, İngiliz zengin erkekleri evlilik bahanesiyle kandırıp, paralarını almaya çalışabileceği ifade edildi.

2018 Dünya Kupası öncesi 'Rus kadınlara dikkat' uyarısı!
2018 Dünya Kupası’na artık sayılı günler kala ilginç bir haber gündeme geldi. İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun’ın haberine göre İngiliz Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, kupaya ev sahipliği yapacak olan Rusya’daki bazı dolandırıcıların turnuvayı dört gözle beklediklerini belirtti. Haberde yazana göre bazı Rus kadınların, güzelliklerini kullanarak zengin İngiliz taraftarları evlilik bahanesiyle kandırıp, paralarını almaya çalışacakları belirtildi.
 

HEM ERKEKLERE HEM KADINLARA DİKKAT ETMELİLER


Dolandırıcıların bu oyununa gelinmemesi konusunda İngiliz erkeklerin çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden yetkililer, “Kiminle dışarı çıkacağınıza çok dikkat edin. Özellikle yanında fazla miktarda nakit para bulundurmayın” vurgusunu yaptı.

Bilindiği gibi İngiliz taraftarlar, Euro 2016’da Ruslar’ın erkek taraftarlarıyla meydan savaşı yapmışlardı. Yani İngilizler’in, her iki açıdan da çok dikkatli olması gerekiyor.

EURO 2016 İngiliz-Rus savaşıEURO 2016 İngiliz-Rus savaşı
Cenk Tosun Everton'a alışıyor

Cenk Tosun Everton'a alışıyor
Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı özeti

Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı özeti
Cyle Larin İstanbul'da ( Cyle Larin kimdir?)

Cyle Larin İstanbul'da ( Cyle Larin kimdir?)
'Sarı Duvar'dan tarihi protesto

'Sarı Duvar'dan tarihi protesto
Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı

Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı
Beşiktaş-Skenderbeu maçı özeti

Beşiktaş-Skenderbeu maçı özeti
'Futbolda şike kumpası' davasında tahliye talepleri reddedildi

'Futbolda şike kumpası' davasında tahliye talepleri reddedildi
Başakşehir - Ado Den Haag (Maç özeti)

Başakşehir - Ado Den Haag (Maç özeti)
Feyenoord Van Persie transferini açıkladı (Robin van Persie kimdir?)

Feyenoord Van Persie transferini açıkladı (Robin van Persie kimdir?)
Trabzonspor Stevie Browning ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Stevie Browning ile yollarını ayırdı
Tanju Çolak’tan Samsunspor’a başkanlık açıklaması

Tanju Çolak’tan Samsunspor’a başkanlık açıklaması