2018 E-KPSS başvuruları başladı

SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

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Senim Tanay

EKPSS, 22 Nisan'da saat 10.15'te 81 il merkezinde uygulanacak. EKPSS sınavına girmesi gereken adaylar için başvurular 6- 21 Şubat tarihleri arasında alınacak.Sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar için başvuru işlemleri ise 2-16 Mayıs tarihlerinde yapılacak.Sınav ücreti her bir aday 110 TL. 30 TL aday tarafından 6-22 Şubat 2018 tarihleri arasında yatırılacak. 80,00 TL ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacak.Sınava ilişkin başvuru, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemler, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2018-EKPSS Kılavuzu'nda yer alıyor.