Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

2018 E-KPSS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Nisan'da düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular alınmaya başlandı. Başvurular 6-21 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek
 

06 Şubat 2018, Salı 16:44
2018 E-KPSS başvuruları başladı
EKPSS, 22 Nisan'da saat 10.15'te 81 il merkezinde uygulanacak. EKPSS sınavına girmesi gereken adaylar için başvurular 6- 21 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar için başvuru işlemleri ise 2-16 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücreti her bir aday 110 TL. 30 TL aday tarafından 6-22 Şubat 2018 tarihleri arasında yatırılacak. 80,00 TL ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sınava girecek her bir aday için ÖSYM hesabına yatırılacak.

Sınava ilişkin başvuru, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemler, ÖSYM'nin internet sitesindeki 2018-EKPSS Kılavuzu'nda yer alıyor.

>> 2018 E-KPSS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Zeka ve akıl oyunları için özel derslik açıldı

Zeka ve akıl oyunları için özel derslik açıldı
İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden 60 yaş üstüne yüzde 100 burs

İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden 60 yaş üstüne yüzde 100 burs
Öğretmenin özlük haklarını ihlal eden özel okullara ceza geliyor

Öğretmenin özlük haklarını ihlal eden özel okullara ceza geliyor
Eğitim dünyası Antalya'da buluştu

Eğitim dünyası Antalya'da buluştu
Piri Reis Üniversitesi 10'uncu yılını kutluyor

Piri Reis Üniversitesi 10'uncu yılını kutluyor
Çocuklara matematiği sevdiren yöntem

Çocuklara matematiği sevdiren yöntem
Bilgi Üniversitesi 'Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları'nı açıkladı

Bilgi Üniversitesi 'Türkiye'de Kutuplaşmanın Boyutları'nı açıkladı
Denklik başvuruları artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Denklik başvuruları artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Liseli mucitlerden su israfını önleyecek proje

Liseli mucitlerden su israfını önleyecek proje
2018 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

2018 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?
İsmet Yılmaz ile Ahmet Demircan öğrencilere süt dağıttı

İsmet Yılmaz ile Ahmet Demircan öğrencilere süt dağıttı