2018’e saatler kala Uludağ’da teleferik izdihamı

YOĞUNLUK AKŞAM DA DEVAM ETTİ

Mehmet Nuri Turan

2018 yılına Bursa’nın Uludağ bölgesinde girmek isteyen ziyaretçiler, 2’nci oteller bölgesinde yer alan Kurbağakaya Teleferik İstasyonu’na akın etti.İstasyonun dışına kadar kuyruk oluşurken, ziyaretçiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Bazı vatandaşlar arasında çıkan tartışmalar, görevliler ve sırada bekleyen diğer vatandaşların müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Bir kişi, 1.5 saattir teleferik kuyruğunda beklediği belirterek, tepki gösterince güvenlik görevlileri sakinleştirdi.Kendilerine sıra gelen vatandaşlar ise teleferik deneyimi yaşadı. Teleferik yoğunluğu öğle saatlerinden itibaren başlarken, akşam saatlerinde de devam etti.Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)