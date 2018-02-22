2018 Ehliyet Sınav Sonuçları açıklandı! Direksiyon sınav tarihi

Büşra Kamış

EHLİYET SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI sorgulama ekranı için haber sitemizden ulaşabilirsiniz.ncatarihinde düzenlenen yeni yılın ilkına katılan milyonlarca sürücü adayı sınav sonuçlarını merak eder hale geldi. Peki sınav sonuçlarınızı nasıl öğreneceksiniz? Ehliyet alabilmek için süreç nasıl işliyor?? Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir düzenleme getirdi. Ehliyet sınavı görevlilerin ücretlerinde yeni bir düzenleme oldu.10 Şubat Ehliyet sınavına giren öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçlarını yukarıda verdiğimiz linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.Yazlı ehliyet sınav sonuçları açıklandı. Sınavdan barajı geçen adaylar için şimdi de sıra direksiyon sınavında. Baraj puanını geçmenin mutluluğunu yaşayan sürücü adayları, bir yandan da katılacakları direksiyon sınavının tarihini araştırıyor. Fakat, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı sınav takviminde direksiyon sınavı tarihi ile ilgili net bir bilgi bulunmuyır. Ancak, bir önceki sınavlara baktığımız zaman, direksiyon sınavlarının, yazılı ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasından 15 - 22 gün arasında yapıldığı görülüyor.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni bir düzenlemeyle, il genelinde direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanların ücretlerini eşitledi.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni düzenlemeyle il milli eğitim müdürü, il genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında, her sınav günü için il sınav sorumlusu olarak görev yapacak veya il milli eğitim müdür yardımcılarından birini, il sınav sorumlusu olarak görevlendirecek.İl genelinde yapılan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanların ücretleri eşitlenirken, böylece, daha önce sınava giren aday sayısı az olan ilçelerde görev alanların daha az ücret almasının önüne geçilecek.Sınav yapılan günde, il genelinde sınava giren kursiyer sayısı toplanacak ve sınav ücretleri, il milli eğitim müdürlüğü döner sermaye hesaplarına yatırılacak. Aynı gün ilin bütün ilçelerinde yapılan uygulama sınavında görevlilerin tümüne eşit ücret ödenecek.