Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

2018 EKPSS kura başvuruları başladı

2018 EKPSS kura usulüyle yapılacak olan yerleştirmeler için başvurular alınmaya başladı. Adaylar 16 Mayıs’a kadar başvuruda bulunabilecek

2018 EKPSS kura başvuruları başladı
EKPSS kurasına; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecekler. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklar.


16 MAYIS'TA SONA ERECEK


2018 EKPSS kurası için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 16 Mayıs 2018 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Başvurular bireysel olarak internet veya başvuru merkezleri aracılığıyla alınacak. EKPSS kura engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adaylar, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden önce, bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtecek onaylı ‘Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı’ belgesini edinmek zorunda.


KİMLER KURAYA BAŞVURAMAYACAK?


EKPSS kurasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecek. Kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uygun en az yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar ile ‘Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi’ne sahip olanlar, 2018- Kura’ya başvurabilecek. 2018-EKPSS’ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de) kuraya başvuramayacak. 


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