2018 Honda Civic Sedan dizel görücüye çıktı



PREMİUM SENE SONUNDA ÇIKACAK



2018 HONDA CIVIC DİZEL FİYATI NE KADAR?

Adem Özdoğan

Honda, son dönemde kaportalarda yaşanan göçükler nedeniyle otomotiv tutkunları arasında tartışma konusu olurken Japon markanın servis hamlesiyle eleştiriler hafiflemişti. Honda, bu hamlenin hemen ardından 2 yıldır beklenen Civic sedanın dizel versiyonunu Türkiye pazarında satışa sürüyor.İlk etapta Executive ve Elegance donanım paketleriyle sunulacak olan otomobilin Premium paketi sene sonunda satışa çıkarılacak.Honda'nın açıklamasına göre 1.6 elegance dizel 121.000 TL başlangıç fiyatıyla, 1.6 exclusive dizel ise 130.000 TL başlangıç fiyatıyla satılacak. Sunroof, deri koltuk ve navigasyon sistemli dokunmatik ekran ise standart olarak geliyor.Dizel motorların Volkswagen skandalı sonrası gündemde daha fazla yer bulmasına neden olan emisyon salınımlarında Honda değerleri 100 km mesafede 91 gram. Araç aynı zamanda her 100 kilometrede 3.4 litre yakıt tüketimine sahip.6 ileri vitesli manuel şanzımanla satışa çıkacak aracın performans değerleri ise 1.6 litre motorda 4000 devir için 120 beygi gücü ve 2000 devirde de 300 nm olarak açıklandı. Temmuz ayından itibaren 9 ileri otomatik ve hatchback versiyonu da geliyor.