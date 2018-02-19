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2018 ilk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir?

Bu sene kışı pek yaşamadan Şubat ayında baharı yaşadığımız da oldu. Hal böyle olunca vatandaşlar 2018 yılında ilk cemrenin ne zaman düşeceğini merak eder oldu. Baharın müjdecisi olan cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi ne demek? İlk cemre nereye düşer, havaya mı, suya mı toprağa mı? Cemre düşmesiyle ilgili merak ettikleriniz, bilmediklerinizi haberimizde buluşturduk.
 

19 Şubat 2018, Pazartesi 12:28
2018 ilk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir?
Havalar ısınmaya başlayınca insanlar ilk cemre ne zaman düşecek diye sık sık sorular sormaya başladı. Bildiğiniz üzere cemrenin düşmesi havanın soğuğunu kırar ve doğa adeta uyanmaya başladr. Havanın ısınmasına neden olan cemre ilk ıolarak havaya düşer Son olarakta toprağa düşer ve yaz ayı gelir. İstanbul'a daha kar suyu düşmeden baharın gelişini beklemekte. Havaların ısındığı ve güneşin içimizi ısıttığı şu son günlerde insanlar cemrenin ne zaman düşeceğini öğrenmek istiyor.  Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi ne demek? İlk cemre nereye düşer? Cemre düşmesi burçlara da bir etkisi olur  mu?


İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK 2018 ?

Bugün ilk cemre havaya düşüyor. Cemrelerden ilki 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşüyor. Havaya düşen cemrenin kışı yere indireceğine inanlıyor. İkinci cemre suya, üçüncü cemre ise toprağa düşüyor.

TÜM CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK? 2018 TARİHLERİ NE ZAMAN

Birinci Cemre Havaya (19-20 Şubat),
İkinci Cemre Suya (26-27 Şubat)
Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye' denilmektedir.

Anadolu’da yaygın olarak kullanılan geleneksel halk takviminde yıl, ”kasım günleri” ve ”Hızır günleri” olarak kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım’da başlıyor ve 179 gün sonra 5 Mayıs’ta sona eriyor. Kasım günleri, 4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızır günleri ise 6 Mayıs’ta başlıyor ve 7 Kasım’a kadar 186 gün sürüyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor.


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