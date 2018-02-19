2018 ilk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir?

Büşra Kamış

Havalar ısınmaya başlayınca insanlardiye sık sık sorular sormaya başladı. Bildiğiniz üzere cemrenin düşmesi havanın soğuğunu kırar ve doğa adeta uyanmaya başladr. Havanın ısınmasına neden olan cemre ilk ıolarak havaya düşer Son olarakta toprağa düşer ve yaz ayı gelir. İstanbul'a daha kar suyu düşmeden baharın gelişini beklemekte. Havaların ısındığı ve güneşin içimizi ısıttığı şu son günlerde insanlar cemrenin ne zaman düşeceğini öğrenmek istiyor. Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi ne demek? İlk cemre nereye düşer? Cemre düşmesi burçlara da bir etkisi olur mu?Bugün ilk cemre havaya düşüyor. Cemrelerden ilki 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşüyor. Havaya düşen cemrenin kışı yere indireceğine inanlıyor. İkinci cemre suya, üçüncü cemre ise toprağa düşüyor.Birinci Cemre Havaya (19-20 Şubat),İkinci Cemre Suya (26-27 Şubat)Üçüncü cemre (5-6 Mart) toprağa düşer.Arapça kökenli bir kelime olan “cemre”‘nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere ‘cemreviye' denilmektedir.Anadolu’da yaygın olarak kullanılan geleneksel halk takviminde yıl, ”kasım günleri” ve ”Hızır günleri” olarak kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım’da başlıyor ve 179 gün sonra 5 Mayıs’ta sona eriyor. Kasım günleri, 4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızır günleri ise 6 Mayıs’ta başlıyor ve 7 Kasım’a kadar 186 gün sürüyor. Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor.