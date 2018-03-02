2018 ilkbahar-yaz sezonu saç trendleri

CONTOURING DEĞİL NONTOURING TRENDİNE GEÇİŞ

KADINLAR KENDİNİ İLKBAHAR ÇİÇEKLERİ GİBİ HİSSEDECEK

DOĞAL KESİMLER ÖN PLANDA

Senim Tanay

Herkesin heyecanla beklediği ilkbahar ayları geldi çattı. Hava henüz tam olarak sıcaklığa göz kırpmasa da yeni sezonun saç trendleri şimdiden merak konusu olmaya başladı. 2018 ilkbahar-yaz sezonunda güzelliğin, maskülen ve feminen gibi tanımlarla kısıtlamadığını, cinsiyetsizliğin ön plana çıktığını söyleyen MOS Kuaförleri saç artistleri, sezonun trendlerinden bahsetti.Sezonun saç trendlerinden bahseden MOS Kuaförleri Saç Artisti Doğan Çelik, “Bu sezon önceki yıllarda sıklıkla duyduğumuz, zıt renklerin bir kontrast yaratarak kullanıldığı Contouring trendini bir adım öteye taşıyoruz. Nontouring trendine geçiyoruz ve renkleri bir güzellik filtresi gibi kullanıyoruz. Keskin kesim ve şekillendirme hatlarını renklerle yumuşatıyor, görünümlere doğal bir ışıltı ve parlaklık katıyoruz” açıklamasında bulundu.Sezondaki renk tercihlerini anlatan MOS Kuaförleri Saç Artisti Ali Tacir, “Günden güne renge alışan kadınımız, pastel tonlarda yeşili, maviyi, lavantayı ve pembeyi cesurca kullanacak. Milenyum mavileri, lila, çam yeşili gibi soft renkler, düz saç modellerinde kadınların kendilerini ilkbahar çiçekleri gibi hissetmesini sağlayacak. Ayrıca diamond balyaj dediğimiz renkli boncuklu aksesuarlar da saç boyuna göre ayarlanarak takılabilir. Doğal renklendirme sevenler için ise 'Monochrome Dark Blonde' dediğimiz uygulama ile kıvırcık saçlarda ışık haresi efekti oluşturuyor. Hafif renkler, bu kesime üç boyutlu bir dalga katıyor. Aynı şekilde Kendiliğinden dalgalı saçlara daha romantik bir hava katan 'Deep Brunette' dediğimiz çok tonlu koyu renkler eriyerek moka kahvesi ve daha açık tonlara dağılıyor” ifadelerini kullandı.Sezonun öne çıkan saç kesimlerini açıklayan MOS Kuaförleri Saç Artisti Ali Subaşı, “dedi.