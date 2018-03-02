2018 ilkbahar-yaz sezonu saç trendleri

Herkesin heyecanla beklediği ilkbahar ayları geldi çattı. Hava henüz tam olarak sıcaklığa göz kırpmasa da yeni sezonun saç trendleri şimdiden merak konusu olmaya başladı. 2018 ilkbahar-yaz sezonunda güzelliğin, maskülen ve feminen gibi tanımlarla kısıtlamadığını, cinsiyetsizliğin ön plana çıktığını söyleyen MOS Kuaförleri saç artistleri, sezonun trendlerinden bahsetti.
CONTOURING DEĞİL NONTOURING TRENDİNE GEÇİŞ
Sezonun saç trendlerinden bahseden MOS Kuaförleri Saç Artisti Doğan Çelik, “Bu sezon önceki yıllarda sıklıkla duyduğumuz, zıt renklerin bir kontrast yaratarak kullanıldığı Contouring trendini bir adım öteye taşıyoruz. Nontouring trendine geçiyoruz ve renkleri bir güzellik filtresi gibi kullanıyoruz. Keskin kesim ve şekillendirme hatlarını renklerle yumuşatıyor, görünümlere doğal bir ışıltı ve parlaklık katıyoruz” açıklamasında bulundu.
KADINLAR KENDİNİ İLKBAHAR ÇİÇEKLERİ GİBİ HİSSEDECEK
Sezondaki renk tercihlerini anlatan MOS Kuaförleri Saç Artisti Ali Tacir, “Günden güne renge alışan kadınımız, pastel tonlarda yeşili, maviyi, lavantayı ve pembeyi cesurca kullanacak. Milenyum mavileri, lila, çam yeşili gibi soft renkler, düz saç modellerinde kadınların kendilerini ilkbahar çiçekleri gibi hissetmesini sağlayacak. Ayrıca diamond balyaj dediğimiz renkli boncuklu aksesuarlar da saç boyuna göre ayarlanarak takılabilir. Doğal renklendirme sevenler için ise 'Monochrome Dark Blonde' dediğimiz uygulama ile kıvırcık saçlarda ışık haresi efekti oluşturuyor. Hafif renkler, bu kesime üç boyutlu bir dalga katıyor. Aynı şekilde Kendiliğinden dalgalı saçlara daha romantik bir hava katan 'Deep Brunette' dediğimiz çok tonlu koyu renkler eriyerek moka kahvesi ve daha açık tonlara dağılıyor” ifadelerini kullandı.
DOĞAL KESİMLER ÖN PLANDA
Sezonun öne çıkan saç kesimlerini açıklayan MOS Kuaförleri Saç Artisti Ali Subaşı, “2018 yılı itibari ile bu sene kısa, orta, uzun fark etmeksizin her saçta doğal kesimlere yöneliyoruz. Uzun ve katlı kesime sahip farklı yorumlanmış pixie kesimler özellikle günlük kullanımda kadınların yaşamlarını kolaylaştırıyor. Bu sezon permaların geri döndüğü müjdesini de verere mevcut modellere ek olarak kısa küt saç kesimine küçük kısa kaküllerin de eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle küçük suratlı kişiler için biçilmiş kaftan olacaktır. Orta boy ve uzun saçlarda ise katlı kesimler daha çok ön plana çıkarak saçlar daha modern ve dolgun bir görünüm kazanıyor. Sezonda her saçı çekici gösterecek ufak dokunuşlar yapmak mümkün"
dedi.
Senim Tanay