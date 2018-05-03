2018'in ilk şehir hastanesi Kayseri'de açılacak

HASTANELERİN YATAK KAPASİTELERİ

Can Hakman

ndan yapılan yazılı açıklamada, 2018'de hizmete başlayacak(Şehir Hastanesi) hakkında bilgi verildi.Açıklamaya göre, 5 Mayıs Cumartesi günü törenle hizmete açılacak 464 bin 69 metrekare kapalı alanı bulunan, bin 607 yatak kapasitesine sahip olacak. Hastanede yüksek standartta fiziki, teknik imkanlar sunulacak ve son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla hizmet verilecek.Ana hastanede 499 tek, 259 çift kişilik oda yer alacak, 361 poliklinik, 43 ameliyathane, 241 yoğun bakım ve 26 diyaliz yatağı bulunacak.Sağlık kampüsünde, branşlara göre genel hastane 480, kadın doğum ve çocuk hastanesi 261, kalp ve damar hastalıkları 412, psikiyatri hastanesi 120, fizik tedavi ve rehabilitasyon 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri 100, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi 200 yatakla hizmet verecek.Hasta odalarının her biri ayrı tuvalet, banyo, televizyon ve buzdolabına sahip olacak. Hastanede, 3 bin 33 araçlık kapalı, 220 araçlık da açık otopark bulunacak.Hizmete açılacak Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü'nün yanı sıra 2018 içerisinde Ankara Bilkent, Manisa, Elazığ ve Eskişehir şehir hastanelerinin de hizmete açılması planlanıyor.AA