2018'in trend gelinliklerini Özge Ulusoy ve Çağla Şıkel tanıtacak

Elif Bayram

Binlerce çifte rehberlik eden Evlilik Dünyası Fuarı, 2018'e damgasını vuracak olan Boho konseptiyle çiftleri 70'lerin büyülü dünyasına bir yolculuğa çıkaracak. 2-4 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar'da 16. kez yapılacak olan Avrupa'nın en büyük Evlilik Hazırlıkları Fuarı, yeni trendlerle çiftleri buluşturacak."İçinde Aşk Olan Fuar" sloganıyla yola çıkan Evlilik Dünyası'na gelen ziyaretçiler, defileler, etkinlikler, sürpriz şovlarla renklenen fuarda indirim ve kampanyalardan da faydalanabilecekler. Seren Moda'nın düzenleyeceği ve Çağla Şıkel ile Özge Ulusoy'un da podyuma çıkacağı açılış defilesi 2 Şubat saat 14:00'de yapılacak. Aynı gün saat 16:00'da yapılacak Şinasi Günaydın damatlık defilesinde ise Tamer Karadağlı, Bekir Aksoy, Nuri Alço, Süheyl Uygur, Emre Kızılırmak gibi oyuncuların yanı sıra pek çok ünlü isim yeni sezonun damatlık modellerini sergilemek için podyuma çıkacak.