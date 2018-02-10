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2018 Kış olimpiyatları heyecanı başladı

Güney Kore'nin PyeongChang kentinin ev sahipliğini yaptığı, PyeongChang, Gangneung ve Jeongseon kentlerinde gerçekleştirilecek ve 25 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan 2018 Kış Olimpiyat Oyunları, PyeongChang Olimpiyat Stadyum'unda düzenlenen açılış töreniyle başladı

2018 Kış olimpiyatları heyecanı başladı
1988 yılında Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Güney Kore, daha önce başarısızlıkla sonuçlanan iki adaylığın ardından Fransa'nın Annecy ve Almanya'nın Münih kentlerini geride bırakarak tarihinde ilk kez kış oyunlarını düzenleme hakkını elde etti.

Oyunların yapılacağı PyeongChang, Güney Kore'nin başkenti Seul'e 130, Güney Kore ile Kuzey Kore arasında askerden arındırılmış bölgeye ise 96 kilometre uzaklıkta bulunuyor.


OLİMPİYATLARA 4 BİN KİŞİLİK KÖY
 

15 disiplinde 102 madalya mücadelesinin yapılacağı oyunlarda, 3 bin 894 sporcu ve yetkili olimpiyat köyünde konaklayacak.

Olimpik ve paralimpik oyunlarda toplam 22 bin 400 gönüllü görev yapacak. Dünya genelinde 91 bin kişinin gönüllü olmak için başvurduğu, kabul edilenlerin yüzde 14'ünün okyanus aşırı ülkelerden geldiği bildirildi.

Oyunlar sırasında yaklaşık 3 bin personel de Gangneung'da yapılan ikinci bir köyde kalacak. Olimpiyatların madalyaları ise Güney Koreli Lee Suk-woo tarafından tasarlandı.


İKİ DEVLET ARASINDA KÖPRÜ OLDU


Oyunlar, iki yıldır diplomatik ilişkisi bulunmayan Güney Kore ile Kuzey Kore arasında da köprü kurulmasını sağladı.


"BİRLEŞİK KORE" ALKIŞ ALDI


"Barış" temalı koreografilerle başlayan organizasyonun geçiş törenine, iki yıldır diplomatik ilişkileri olmayan Güney Kore ile Kuzey Kore'den sporcuların "Birleşik Kore" bayrağı altında katılması, tribünlerden büyük alkış aldı. Spor organizasyonları için özel olarak tasarlanan ve Kore Yarımadası ile etrafındaki adaların yer aldığı Birleşik Kore bayrağını, Kuzey Koreli buz hokeyci Chung Gum Hwang ile Güney Koreli kızakçı Yun-jong Won taşıdı.


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