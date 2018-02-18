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2018 Kış Olimpiyatları'nda zirvenin adı değişti

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda 9 altın, 9 gümüş ve 8 bronz madalya toplayan Norveç, sekiz gündür zirvede yer alan Almanya'yı geride bıraktı

2018 Kış Olimpiyatları'nda zirvenin adı değişti
23. Kış Olimpiyatları'nın dokuzuncu günü sonunda 9 altın, 9 gümüş ve 8 bronz madalyası bulunan Norveç, madalya tablosunda liderliğe yükseldi.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden organizasyonda bugün 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya daha kazanan Norveç, Almanya'yı sekiz gün sonra zirveden indirdi.

Almanya, 9 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalyayla ikinci, Hollanda ise 6 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.


Sürat pateninde dünya rekoru


Oyunların dokuzuncu gününde, 31 yaşındaki Japon sporcu Nao Kodaira, kadınlar 500 metre sürat pateninde 36.94'lük zamanlamasıyla olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Bu alanda olimpiyat rekoru 37.28'lik derecesiyle Güney Kore'den Lee Sang-hwa'ya aitti.

Lee Sang-hwa 37.33'lük süresiyle podyumun ikinci basamağına çıkarken, Çek Karolina Erbanova ise 37.34'lük zamanlamasıyla bronz madalyaya uzandı.

AA


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