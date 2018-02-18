2018 Kış Olimpiyatları'nda zirvenin adı değişti



Sürat pateninde dünya rekoru

Nazlı Erdol

ı'nın dokuzuncu günü sonunda 9 altın, 9 gümüş ve 8 bronz madalyası bulunan, madalya tablosunda liderliğe yükseldi.'ninkentinde devam eden organizasyonda bugün 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya daha kazanan Norveç, Almanya'yı sekiz gün sonra zirveden indirdi., 9 altın, 5 gümüş, 4 bronz madalyayla ikinci, Hollanda ise 6 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı.Oyunların dokuzuncu gününde, 31 yaşındaki Japon sporcu Nao Kodaira, kadınlar 500 metre sürat pateninde 36.94'lük zamanlamasıyla olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.Bu alanda olimpiyat rekoru 37.28'lik derecesiyle Güney Kore'den Lee Sang-hwa'ya aitti.37.33'lük süresiyle podyumun ikinci basamağına çıkarken, Çek Karolina Erbanova ise 37.34'lük zamanlamasıyla bronz madalyaya uzandı.AA