2018 MacBook Pro ısınma sorunu çözüldü

Apple, geçtiğimiz günlerde MacBook Pro modellerini sessiz sedasız yenilemişti. Ancak 2.3 GHz dört çekirdekli 8. nesil Intel Core i5 işlemci (3.8 GHz’ye kadar Turbo Boost), Intel Iris Plus Graphics 655 grafik birimi ve 32 GB’a kadar RAM arttırımı sunan MacBook Pro modelleri ısınma sorunu ile karşılaşmıştı.

Alev alev yanan 2018 MacBook Pro modelleri için Apple hızlı bir çözüm buldu ve bugün güncelleme yayınladı. İşlemci tarafında yaşanan termal sorundan dolayı çok ısınan MacBook Pro modelleri, güncelleme ile ısınma sorunundan kurtuldu. Güncelleme ile ayrıca render alma sürelerinde ortalama 30 saniyelik bir performans artışı yaşandı.

2018 MacBook Pro ısınma sorunu

İşi biraz aceleye getirdiği düşünülen Apple’ın, termal kaynaklı ısınma sorununu sadece güncelleme ile çözmesi ve performans kaybı yerine artışı sunması büyük bir başarı olarak gösteriliyor. Yakın zamanda macOS 10.14 Mojave güncellemesi alacak olan bu modeller, daha hızlı bir deneyim sunacak.

Bu yıl yenilikten çok stabiliteye odaklanan Apple’ın başarılı işler yapacağı bu termal olayı ile bir kez daha kanıtlanmış oldu diyebiliriz.

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