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2018 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi günü başladı. 15 günlük yarıyıl tatilin bitmesiyle öğrenci ve veliler okulların ne zaman kapanacağını ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak eder oldu. 2018 yılında okullar ne zaman kapanıyor ve yaz tatili ne zaman başlıyor sorusu hakkında istediğiniz cevaba haber sitemizden ulaşabilirsiniz. Peki, MEB'den yaz tatili açıklaması geldi mi? 

05 Şubat 2018, Pazartesi 16:05
2018 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?
2018 yaz tatili ne zaman başlayacak? Peki 2018 yılında okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili bitmesiyle öğrenciler de yaz tatili için geri sayım yapmaya başladı. Yüz binlerce öğrenci yaz tatilinin ne zaman başlayacağını okulların ne zaman kapanacağını merak eder hale geldi. Biz de değerli okuyucularımız için merak ettiğiniz soruların cevabını haber sitemizde yer verdik.

2018 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2018 eğitim ve öğretimin 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yani okullar 8 Haziran'da kapanacak. 

2019 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.

BAKANDAN 'ÖDEV' AÇIKLAMASI

Milyonlarca öğrenci sömestr tatiline girerken okuldan verilen ödevlerle strese giriyordu. Bunun üzerine Bakan Yılmaz açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmenlere, “Lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin” diye çağrı yaptı. Yılmaz öğrencilere de tarihi yerleri, müzeleri, kütüphaneleri gezmelerini önerdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Kanal 7 televizyonunda Başkent Kulisi programında, 19 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili öncesinde öğrenci ve öğretmenlere tavsiyelerde bulundu ve eğitim sistemindeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi.


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