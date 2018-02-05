2018 Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

Büşra Kamış

? Peki 2018 yılındaYarıyıl tatili bitmesiyle öğrenciler de yaz tatili için geri sayım yapmaya başladı. Yüz binlerce öğrenci yaz tatilinin ne zaman başlayacağını okulların ne zaman kapanacağını merak eder hale geldi. Biz de değerli okuyucularımız için merak ettiğiniz soruların cevabını haber sitemizde yer verdik.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2018 eğitim ve öğretimin 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yani okullar 8 Haziran'da kapanacak.Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.Milyonlarca öğrenci sömestr tatiline girerken okuldan verilen ödevlerle strese giriyordu. Bunun üzerine Bakan Yılmaz açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmenlere, “Lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin” diye çağrı yaptı. Yılmaz öğrencilere de tarihi yerleri, müzeleri, kütüphaneleri gezmelerini önerdi.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Kanal 7 televizyonunda Başkent Kulisi programında, 19 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili öncesinde öğrenci ve öğretmenlere tavsiyelerde bulundu ve eğitim sistemindeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi.