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2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da en iyi filmi kim aldı?

Merakla beklenen 90. Oscar ödüllerinin adayları belli oldu. Peki, 2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da aday gösterilen en iyi filmler, hangi film oscar ödülü aldı, en iyi yönetmen kim seçildi, en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu kim oldu? Sorularının cevabı bu gece sona eriyor. Bu arada Oscar ödülünün tarihçesine bakmak gerekirse, ilk Oscar Ödülleri töreni, 16 Mayıs 1929’da yapıldı.  Hollywood Bulvar’ındaki Hollywood Roosevelt Oteli'nde yapılan törene, aralarında ünlü yönetmen, yapımcı ve oyuncuların da bulunduğu 270 davetli katıldı. 2018 Oscar ödülleriyle ilgili son dakika haberleri sitemizde olacak.
 

04 Mart 2018, Pazar 17:21
2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da en iyi filmi kim aldı?
Dünyanın en prestijli töreni olan 2018 90. Oscar ödülünü kim kazandı, ödülleri kimler aldı? sorusu belli oluyor. Merakla beklenen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'da Los Angeles'da verilmeye başlanan ve bu yıl 90. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin adayları geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Peki, hangi film oscarı kazandı? Call Me by Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri adaylar arasında. 2018 Oscar ödül töreniyle ilgili her şey haberimizde. Geçen yıl ‘En İyi Film’ anonsunu hatalı yaparak Oscar tarihine geçen ikili, Faye Dunaway ve Warren Beatty, 90. Oscar Ödül Töreni’nde aynı ödülü tekrar sunacak. Peki, Oscar'ı kim kazanacak? sorusu için tahminlerde hızla yükseliyor. ‘Üç Billboard’ mu, ‘Suyun Sesi’ mi, ‘Uğur Böceği’ mi? bir hayli merak konusu oldu.

OSCAR'I KİM KAZANDI? BELLİ OLUYOR

2018 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor. Kazananlar açıklanır açıklanmaz haber sitemizde yer alacaktır. 


FAVORİ FİLMLER HANGİSİ?
 

2018 OSCAR EN İYİ FİLM


Call Me by Your Name
Darkest Hour
Dunkirk
Get Out
Lady Bird
Phantom Thread
The Post
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

2018 OSCAR EN İYİ YÖNETMEN


Dunkirk - Christopher Nolan
Get Out - Jordan Peele
Lady Bird - Greta Gerwig
Phanton Thread -  Paul Thomas Anderson
The Shape of Water -  Guillermo Del Toro

‘Üç Billboard’, ‘Argo’ kadar beğenildi mi?
 
Posta Gazetesi'nden Kerem Akça'nın haberine göre; Oscar yarışındaki rekabetin yeri belli… 2006’dan bu yana 11’de 9 yapan Toronto ve 2011’den bu yana 7’de 7 yapan Telluride film festivalleri iddianın şekillenişini ortaya koyuyor. Bu sene de yarışta bu festivallerde açılan filmler var. Fox Searclight daha önce bu yolu kullanarak üç ödüle ulaştı (bkz. “Milyoner”, “12 Yıllık Esaret”, “Birdman”). 2018’de ise kendi kendiyle yarışa girdi. “Suyun Sesi” (“The Shape of Water”) Eylül’de Toronto’dan en önde çıkan filmdi. Ama “Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri” (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) Telluride’da gösterilmese de Toronto’da Seyirci Ödülü’ne ulaşarak bir şeyler yapabileceğini ispatlamıştı.  
 
Ocak başından itibaren ise Altın Küre Ödülleri’yle birlikte ‘taciz skandallarına karşı’ aranan film bulunmuştu. ‘Amerika’nın göz önünde olmayan bölgelerindeki taciz gerçeği’ni yüzümüze vurmak şimdi daha güncel ve etkili gelebiliyor. Açıkçası “Suyun Sesi” de ‘kadın ana karakter’e rağmen geride kaldı biraz. Del Toro’nun; 2015 tarihli bir kısa filmden ve Jeunet’nin iddiasıyla “Şarküteri”deki (“Delicatessen”, 1991) dilsiz karakterden çaldığının öne sürülmesi bir gerilemeye yol açtı. Ama yine de ‘PGA’ ve ‘DGA’ ödülleri geldi. 


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