2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da en iyi filmi kim aldı?

2018 OSCAR EN İYİ FİLM

2018 OSCAR EN İYİ YÖNETMEN

Büşra Kamış

Dünyanın en prestijli töreni olan? sorusu belli oluyor. Merakla beklenen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'da Los Angeles'da verilmeye başlanan ve bu yıl 90. kez düzenlenecek olan Akademi Ödülleri'nin adayları geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Peki,? Call Me by Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri adaylar arasında. 2018 Oscar ödül töreniyle ilgili her şey haberimizde. Geçen yıl ‘En İyi Film’ anonsunu hatalı yaparak Oscar tarihine geçen ikili, Faye Dunaway ve Warren Beatty, 90. Oscar Ödül Töreni’nde aynı ödülü tekrar sunacak. Peki, Oscar'ı kim kazanacak? sorusu için tahminlerde hızla yükseliyor. ‘Üç Billboard’ mu, ‘Suyun Sesi’ mi, ‘Uğur Böceği’ mi? bir hayli merak konusu oldu.2018 Oscar ödülleri sahiplerini buluyor. Kazananlar açıklanır açıklanmaz haber sitemizde yer alacaktır.Call Me by Your NameDarkest HourDunkirkGet OutLady BirdPhantom ThreadThe PostThe Shape of WaterThree Billboards Outside Ebbing, MissouriDunkirk - Christopher NolanGet Out - Jordan PeeleLady Bird - Greta GerwigPhanton Thread - Paul Thomas AndersonThe Shape of Water - Guillermo Del ToroPosta Gazetesi'nden Kerem Akça'nın haberine göre; Oscar yarışındaki rekabetin yeri belli… 2006’dan bu yana 11’de 9 yapan Toronto ve 2011’den bu yana 7’de 7 yapan Telluride film festivalleri iddianın şekillenişini ortaya koyuyor. Bu sene de yarışta bu festivallerde açılan filmler var. Fox Searclight daha önce bu yolu kullanarak üç ödüle ulaştı (bkz. “Milyoner”, “12 Yıllık Esaret”, “Birdman”). 2018’de ise kendi kendiyle yarışa girdi. “Suyun Sesi” (“The Shape of Water”) Eylül’de Toronto’dan en önde çıkan filmdi. Ama “Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri” (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) Telluride’da gösterilmese de Toronto’da Seyirci Ödülü’ne ulaşarak bir şeyler yapabileceğini ispatlamıştı.Ocak başından itibaren ise Altın Küre Ödülleri’yle birlikte ‘taciz skandallarına karşı’ aranan film bulunmuştu. ‘Amerika’nın göz önünde olmayan bölgelerindeki taciz gerçeği’ni yüzümüze vurmak şimdi daha güncel ve etkili gelebiliyor. Açıkçası “Suyun Sesi” de ‘kadın ana karakter’e rağmen geride kaldı biraz. Del Toro’nun; 2015 tarihli bir kısa filmden ve Jeunet’nin iddiasıyla “Şarküteri”deki (“Delicatessen”, 1991) dilsiz karakterden çaldığının öne sürülmesi bir gerilemeye yol açtı. Ama yine de ‘PGA’ ve ‘DGA’ ödülleri geldi.