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2018 Oscar ödül töreni başladı (2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da en iyi filmi kim aldı?)

Merakla beklenen 90. Oscar ödüllerinin adayları belli oldu. Peki, 2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da aday gösterilen en iyi filmler, hangi film oscar ödülü aldı, en iyi yönetmen kim seçildi, en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu kim oldu? Tüm bunların cevabı bu gece belli oluyor... Oscar 2018'de ödül töreni öncesi Kırmızı Halı'da dünyaca ünlü yıldızlar boy göstermeye başladı... Oscar töreni ile ilgili tüm gelişmeler dakikası dakikasına haberimizde yer alacak
 

05 Mart 2018, Pazartesi 02:48
2018 Oscar ödül töreni başladı (2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da en iyi filmi kim aldı?)
Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olan Oscar ödüllerinin bu yıl 90'ınıncısı yapılıyor.

2018 90. Oscar ödülünü kim kazandı, ödülleri kimler aldı? soruları bugün cevap bulacak. Oscar kazananları henüz belli olmadı ancak Kırmızı Halı'da dünyaca ünlü yıldızlar boy göstermeye başladı.

Bu sene Oscar ödül töreni sunuculuğunu Jimmy Kimmel yapıyor.



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FAVORİ FİLMLER HANGİSİ?

Bu sene En iyi filmde Call Me by Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri adaylar arasında.


2018 OSCAR EN İYİ FİLM


Call Me by Your Name
Darkest Hour
Dunkirk
Get Out
Lady Bird
Phantom Thread
The Post
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
 

2018 OSCAR EN İYİ YÖNETMEN


Dunkirk - Christopher Nolan
Get Out - Jordan Peele
Lady Bird - Greta Gerwig
Phanton Thread -  Paul Thomas Anderson
The Shape of Water -  Guillermo Del Toro

‘Üç Billboard’, ‘Argo’ kadar beğenildi mi?
 
Posta Gazetesi'nden Kerem Akça'nın haberine göre; Oscar yarışındaki rekabetin yeri belli…

2006’dan bu yana 11’de 9 yapan Toronto ve 2011’den bu yana 7’de 7 yapan Telluride film festivalleri iddianın şekillenişini ortaya koyuyor. Bu sene de yarışta bu festivallerde açılan filmler var. Fox Searclight daha önce bu yolu kullanarak üç ödüle ulaştı (bkz. “Milyoner”, “12 Yıllık Esaret”, “Birdman”). 2018’de ise kendi kendiyle yarışa girdi. “Suyun Sesi” (“The Shape of Water”) Eylül’de Toronto’dan en önde çıkan filmdi. Ama “Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri” (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) Telluride’da gösterilmese de Toronto’da Seyirci Ödülü’ne ulaşarak bir şeyler yapabileceğini ispatlamıştı.  
 
Ocak başından itibaren ise Altın Küre Ödülleri’yle birlikte ‘taciz skandallarına karşı’ aranan film bulunmuştu. ‘Amerika’nın göz önünde olmayan bölgelerindeki taciz gerçeği’ni yüzümüze vurmak şimdi daha güncel ve etkili gelebiliyor. Açıkçası “Suyun Sesi” de ‘kadın ana karakter’e rağmen geride kaldı biraz. Del Toro’nun; 2015 tarihli bir kısa filmden ve Jeunet’nin iddiasıyla “Şarküteri”deki (“Delicatessen”, 1991) dilsiz karakterden çaldığının öne sürülmesi bir gerilemeye yol açtı. Ama yine de ‘PGA’ ve ‘DGA’ ödülleri geldi. 

2018 Oscar ödülleri hangi kanalda? (Oscar ödülleri izleme linki)2018 Oscar ödülleri hangi kanalda? (Oscar ödülleri izleme linki)


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