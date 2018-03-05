2018 Oscar ödül töreni başladı (2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da en iyi filmi kim aldı?)

FAVORİ FİLMLER HANGİSİ?



Bu sene En iyi filmde Call Me by Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri adaylar arasında.



2018 OSCAR EN İYİ FİLM

2018 OSCAR EN İYİ YÖNETMEN

2018 Oscar ödülleri hangi kanalda? (Oscar ödülleri izleme linki)

İdil Janet Demiray

Dünyanın en prestijli ödül törenlerinden biri olanrinin bu yıl 90'ınıncısı yapılıyor.soruları bugün cevap bulacak. Oscar kazananları henüz belli olmadı ancak Kırmızı Halı'da dünyaca ünlü yıldızlar boy göstermeye başladı.Bu sene Oscar ödül töreni sunuculuğunuyapıyor.Call Me by Your NameDarkest HourDunkirkGet OutLady BirdPhantom ThreadThe PostThe Shape of WaterThree Billboards Outside Ebbing, MissouriDunkirk - Christopher NolanGet Out - Jordan PeeleLady Bird - Greta GerwigPhanton Thread - Paul Thomas AndersonThe Shape of Water - Guillermo Del ToroPosta Gazetesi'nden Kerem Akça'nın haberine göre; Oscar yarışındaki rekabetin yeri belli…2006’dan bu yana 11’de 9 yapan Toronto ve 2011’den bu yana 7’de 7 yapan Telluride film festivalleri iddianın şekillenişini ortaya koyuyor. Bu sene de yarışta bu festivallerde açılan filmler var. Fox Searclight daha önce bu yolu kullanarak üç ödüle ulaştı (bkz. “Milyoner”, “12 Yıllık Esaret”, “Birdman”). 2018’de ise kendi kendiyle yarışa girdi. “Suyun Sesi” (“The Shape of Water”) Eylül’de Toronto’dan en önde çıkan filmdi. Ama “Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri” (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”) Telluride’da gösterilmese de Toronto’da Seyirci Ödülü’ne ulaşarak bir şeyler yapabileceğini ispatlamıştı.Ocak başından itibaren ise Altın Küre Ödülleri’yle birlikte ‘taciz skandallarına karşı’ aranan film bulunmuştu. ‘Amerika’nın göz önünde olmayan bölgelerindeki taciz gerçeği’ni yüzümüze vurmak şimdi daha güncel ve etkili gelebiliyor. Açıkçası “Suyun Sesi” de ‘kadın ana karakter’e rağmen geride kaldı biraz. Del Toro’nun; 2015 tarihli bir kısa filmden ve Jeunet’nin iddiasıyla “Şarküteri”deki (“Delicatessen”, 1991) dilsiz karakterden çaldığının öne sürülmesi bir gerilemeye yol açtı. Ama yine de ‘PGA’ ve ‘DGA’ ödülleri geldi.