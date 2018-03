2018 Oscar ödülleri hangi kanalda? (Oscar ödülleri izleme linki)

OSCAR ÖDÜLLERİNDE ADAY LİSTESİ

2018 Oscar kim kazandı? Oscar'da en iyi filmi kim aldı?

İdil Janet Demiray

2918 Oscar ödülleri heyecanı başladı. Peki ödül törenini canlı olarak takip etmek isteyenler ne yapacak? OOscar adaylarının yarışacağı törenOscar Gecesi Özel Programı ile başladı. Hemen ardındanKırmızı Halı Geçiş Töreni ile program devam edecek. Ödül töreni ise sabah saat 04.00'da başlayacak. Tüm bu yayınlarkanalından canlı yayınlanacak.1-Blade Runner 20492- Darkest Hour3- Dunkirk4- Mudbound5- Shape of Water1- Beauty and The Beast2- Darkest Hour3- Phantom Thread4- The Shape of Water5- Victoria & Abdul1- Baby Driver2- Dunkirk3- I, Tonya4- The Shape of Water5- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri1- Darkest Hour2- Victoria & Abdul3- Wonder1- Dunkirk2- Phantom Thread3- The Shape of Water4- Star Wars the Last Jedi5- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri1- Beaty and Beast2- Blade Runner3- Darkest Hour4- Dunkirk5- Shape of Water1- Dear Basketball2- Negative Space3- Garden Party4- Lou5- Revolting Rhymes1- Dekalb Elementary2- The Eleven O’Clock3- My Nephew Emmett4- The Silent Child1- Baby Driver2- Blade Runner 20493- Dunkirk4- Shape of Water5- Star Wars Last Jedi1- Baby Driver2- Blade Runner 20493- Dunkirk4- Shape of Water5- Star Wars: Last Jedi1- Blade Runner 20492- Guardians of The Galaxy Vol. 23- Star Wars The Last Jedi4- War for the Planet of the Apes1- Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)2- Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)3- Daniel Kaluuya (Get Out)4- Gary Oldman (Darkest Hour)5- Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)1- William Defoe (Florida Project)2- Christopher Plummer (All the Money in The World)3- Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)4- Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)5- Richard Jenkins (The Shape of Water)1- Sally Hawkins (The Shape of Water)2- Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)3- Margot Robbie (I, Tonya)4- Saoirse Ronan (Lady Bird)5- Meryl Streep (The Post)1- Mary J. Blige (Mudbound)2- Allison Janney (I, Tonya)3- Lesley Manville (Phantom Thread)4- Laurie Metcalf (Lady Bird)1- The Boss Baby2- The Breadwinner3- Coco4- Ferdinand5- Loving Vincent1- Christopher Nolan (Dunkirk)2- Jordan Peele (Get Out)3- Greta Gerwig (Lady Bird)4- Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)5- Guillermo del Toro (The Shape of Water)1- Abacus: Small Enough to Jail2- Faces Places3- Icarus4- Last Men In Aleppo1- Edith+Eddie2- Heaven is a Traffic Jam on the 4053- Heroin(e)4- Knife Skills5- Traffic Stop1- A Fantastic Woman2- The Insult3- Loveless4- On Body and Soul5- The Square1- Mighty River (Mudbound)2- Mystery of Love (Call Me By Your Name)3- Remember Me (Coco)4- Stand up for Something (Marshall)5- This is Me (The Greatest Snowman)1- Call me By Your Name2- Darkest Hour3- Dunkirk4- Get Out5- Lady Bird6- Phantom Thread7- The Post8- The Shape of Water1- Call Me By Your Name2- The Disaster Artist3- Logan4- Molly’s Game1- The Big Sick2- Get Out3- Lady Bird4- The Shape of Water5- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri