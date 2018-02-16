2018 Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı! ÖGG sınav sonucu sorgula

Büşra Kamış

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların beklediği haber az öncebilgisiyle geldi.'nın gerçekleştirdiğiaçıklandı. 74. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı.na posta.com.tr'den ve ya Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinden TC kimlik numaranızı girerek öğrenebileceksiniz.Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler. Peki nedir bu şartlar? Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir. Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır. Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Bunun dışında bay adaylar gibi bayanlar da özel güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler.Merkezi Sınav Komisyonun 08/12/2017 tarih ve 2017/8 sayılı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığının sınav takviminin belli olmaması ve özel güvenlik sınavına girecek olan adayların mağdur edilmemesi amacıyla 2018 yılında yapılacak olan 74’üncü Temel Eğitim ile 50’nci Yenileme Eğitimi Sınavının 4 Şubat 2018 tarihinde yapılmasına ve bu sınava 31 Aralık 2017 tarihinde eğitimi bitenlerin alınmasına ayrıca 2018 yılında yapılması planlanan diğer sınavların tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığının sınav takviminin açıklanmasından sonra 2018 yılı sınav takvimi Daire Başkanlığımızın web sitesinden ilan edilecektir.Özel Güvenlik Sınav Sonucu (ÖGG) öğrenebilmek için http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/Egitim/TemelEgitimSinavSonuc.aspx adresine tıklayıp Sorgulama Ekranı sayfasından TC Kimlik Numaranısı sınav numaranızı güvenlik kodunu girin ve sınav sonuç bilginize ulaşın. (Aşağıda bulunan fotoğrafa tıklayarakta öğrenebilirsiniz )