2018 PS Plus yapımlar netlik kazandı

Adem Özdoğan

Sony’den yapılan bilgilendirmede, PS3, PS4 veiçin ücretsiz olarak sunulacak olanoyunları açıklandı.için, Batman The Telltale Series, Deus Ex: Mankind Divided, Uncanny Valley, StarBlood, That’s You!için, Book of Unwritten Tales 2, Ssacred 3için, Psycho-Pass Mandatory Happiness, Uncanny Valley oyunları Ocak ayında ücretsiz olacak.Açık konuşmak gerekirse, oyunlar arasında öyle çok üst düzey, genel oyuncu kitlesine hitap eden bir yapım bulunmuyor. Eğer sağlam bir İngilizce bilginiz varsa veoyunlarını seviyorsanızsizin için güzel bir yılbaşı hediyesi olabilir.oyunlarına baktığımızda ise elle tutulur bir oyunun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyle görünüyor ki artık PlayStation 3 miadını doldurmuş durumda. Vita içinse söylenecek pek bir söz yok.