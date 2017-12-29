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2018 PS Plus yapımlar netlik kazandı

Aslında Ocak ayına dair beklentiler biraz büyüktü. Malum yeni yılın ilk ayı. Dolayısıyla, PS4 sahipleri Sony’nin AAA kalitesinde en az iki yapımı oyun severlere ücretsiz olarak sunabileceğini düşünüyordu. Fakat beklenen olmadı.
 

2018 PS Plus yapımlar netlik kazandı
Sony’den yapılan bilgilendirmede, PS3, PS4 ve PS Vita için ücretsiz olarak sunulacak olan PlayStation Plus oyunları açıklandı.

Buna göre;

PlayStation 4 için, Batman The Telltale Series, Deus Ex: Mankind Divided, Uncanny Valley, StarBlood, That’s You!

PlayStatiton 3 için, Book of Unwritten Tales 2, Ssacred 3

PlayStation Vita için, Psycho-Pass Mandatory Happiness, Uncanny Valley oyunları Ocak ayında ücretsiz olacak.

Açık konuşmak gerekirse, oyunlar arasında öyle çok üst düzey, genel oyuncu kitlesine hitap eden bir yapım bulunmuyor. Eğer sağlam bir İngilizce bilginiz varsa ve RPG oyunlarını seviyorsanız
Deus Ex: Mankind Divided sizin için güzel bir yılbaşı hediyesi olabilir.

PlayStation 3 oyunlarına baktığımızda ise elle tutulur bir oyunun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyle görünüyor ki artık PlayStation 3 miadını doldurmuş durumda. Vita içinse söylenecek pek bir söz yok.

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