2018 PS Plus yapımlar netlik kazandı

Sony’den yapılan bilgilendirmede, PS3, PS4 ve PS Vita
için ücretsiz olarak sunulacak olan PlayStation Plus
oyunları açıklandı.
Buna göre;
PlayStation 4
için, Batman The Telltale Series, Deus Ex: Mankind Divided, Uncanny Valley, StarBlood, That’s You!
PlayStatiton 3
için, Book of Unwritten Tales 2, Ssacred 3
PlayStation Vita
için, Psycho-Pass Mandatory Happiness, Uncanny Valley oyunları Ocak ayında ücretsiz olacak.
Açık konuşmak gerekirse, oyunlar arasında öyle çok üst düzey, genel oyuncu kitlesine hitap eden bir yapım bulunmuyor. Eğer sağlam bir İngilizce bilginiz varsa ve RPG
oyunlarını seviyorsanız
Deus Ex: Mankind Divided
sizin için güzel bir yılbaşı hediyesi olabilir.
PlayStation 3
oyunlarına baktığımızda ise elle tutulur bir oyunun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyle görünüyor ki artık PlayStation 3 miadını doldurmuş durumda. Vita içinse söylenecek pek bir söz yok.
Adem Özdoğan