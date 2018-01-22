2018 SAG Ödülleri sahiplerini buldu

2018 Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri’nde (Screen Actors Guild Awards) kazananlar açıklandı. Oscar’ların öncüsü olarak bilinen SAG Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen aktris Kristen Bell’in sunuculuğunu yaptığı törenle sahiplerini buldu. Ekran Oyuncuları Birliği, son 24 yılda Oscar’larda; “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisini 18 kere (%78), “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” kategorilerini 16’şar kere (%70) ve “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” kategorisini 14 kere (%61) doğru bilmesiyle tanınıyor.