2018 SAG Ödülleri sahiplerini buldu

Can Hakman

Oscar öncesi son büyük sinema ödülü olan Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri, dün gece Los Angeles’ta düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.Bu sene 24.sü düzenlenen törende kazananların tam listesi:En İyi Erkek Oyuncu:(Darkest Hour)En İyi Kadın Oyuncu:(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:(I, Tonya)En İyi Ekip Performansı:En İyi Dublör Performansı:En İyi Erkek Oyuncu (Drama):(This Is Us)En İyi Kadın Oyuncu (Drama):(The Crown)En İyi Erkek Oyuncu (Komedi):(Shameless)En İyi Kadın Oyuncu (Komedi):(Veep)En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi):(Big Little Lies)En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi):(Big Little Lies)En İyi Ekip Performansı (Drama):En İyi Ekip Performansı (Komedi):En İyi Dublör Performansı:SAG Yaşam Boyu Başarı Ödülü: