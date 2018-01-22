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2018 SAG Ödülleri sahiplerini buldu

2018 Ekran Oyuncuları Birliği Ödülleri’nde (Screen Actors Guild Awards) kazananlar açıklandı. Oscar’ların öncüsü olarak bilinen SAG Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen aktris Kristen Bell’in sunuculuğunu yaptığı törenle sahiplerini buldu. Ekran Oyuncuları Birliği, son 24 yılda Oscar’larda; “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisini 18 kere (%78), “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” kategorilerini 16’şar kere (%70) ve “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” kategorisini 14 kere (%61) doğru bilmesiyle tanınıyor.

2018 SAG Ödülleri sahiplerini buldu
Oscar öncesi son büyük sinema ödülü olan Ekran Oyuncuları Birliği (SAG) Ödülleri, dün gece Los Angeles’ta düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu.

Bu sene 24.sü düzenlenen törende kazananların tam listesi:


FİLM ÖDÜLLERİ


En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)
En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)
En İyi Ekip Performansı: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Dublör Performansı: Wonder Woman


TELEVİZYON ÖDÜLLERİ


En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Sterling K. Brown (This Is Us)
En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Claire Foy (The Crown)
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): William H. Macy (Shameless)
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Julia Louis-Dreyfus (Veep)
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi): Alexander Skarsgård (Big Little Lies)
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi veya TV Filmi): Nicole Kidman (Big Little Lies)
En İyi Ekip Performansı (Drama): This Is Us
En İyi Ekip Performansı (Komedi): Veep
En İyi Dublör Performansı: Game of Thrones

SAG Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Morgan Freeman


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