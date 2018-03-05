Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

2018 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona eriyor?

2 Mart’ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları 8 Mart’ta sona eriyor. İlgili KPSS puanından en az 50 puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Peki sözleşmeli öğretmenlik için başvuru nasıl yapılır?

05 Mart 2018, Pazartesi 13:57
2018 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman sona eriyor?
Sözleşmeli öğretmenlik için başvurular http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden alınacak. 2 Mart’ta ön başvurusu alınmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlik sınav merkezi tercihleri, 8 Mart’ta alınacak. Adaylar, yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

KPSS’DE TABAN PUAN EN AZ 50

Adaylar Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (Lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ( İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından ‘KPSSP121’ puan türünden; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusça alanlarına ‘KPSSP120’ puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

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EN BÜYÜK KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) martta yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili kontenjan bilgilerini de paylaşmıştı. Buna göre en çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken onu 2 bin 2 ile İngilizce ve 1.907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi branşları takip etti.

2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 2-8 Mart; sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında yapılacak.

 


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