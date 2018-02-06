2018 Survivor Birsen Bekgöz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

2018 Survivor Ecem Karaağaç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Büşra Kamış

Herkes'ünolduğunu merak ediyor!'detakımında ter dökecek olan yarışmacı Birsen Bekgözve? Milli atlet olan yarışmacı Birsen Bekgözaçıklanır açıklanmaz iddialı duruşunu yayınlanan fragmanda göstermeyi başardı. Survivor hayranları ise genç yarışmacının kimliğini merak etti. Kendimi aşmaya gidiyorum sözüyle ne kadar iddialı olduğunu vurgulayan Bekgöz bakalım survivor adasında nasıl bir performans sergileyecek... İşte Birsen Bekgöz'ün"Kendimi aşmaya gidiyorum" sözüyle ve güzelliğiyle dikkatleri çeken genç yarışmacı Bekgöz'ü yakından tanıyalımGenç yarışmacı 1980 yılında Berlin'de dünyaya geldi. Boyu 1.73'tür. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 2004-05'de 200 metre, 2006 yılında 400 metre, 2010 ve 2013 yılları arasında ise 400 metre engelde birinci olmuştur.Milli atlet olan Birsen Bekgöz, olimpik sporcudur. Bir dünya şampiyonası, 2 avrupa şampiyonası, bir de olimpiyatlar da yarışan Bekgöz, 400 metrede Türkiye rekortmenidir.2004 yılında 400 metre engelde Cezmi Or kupasında altın madalya kazanmıştır. 2005 Akdeniz Oyunları'nda 4*400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazanan Bekgöz, İslam Oyunları'nda 7*100 metre bayrak yarışında altın madalya kazanmıştır.Evlidir.Cumali AkgülAnadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.Birsen BekgözKendimi aşmaya gidiyorum.Ramazan KalyoncuAmacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.Gizem KurtulanSurvivor benim için hırs, güç ve başarı demek.Melih ÖzkayaRakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.Yağmur BandaBen Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.Ecem KaraağaçSurvivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.Nevin Yanıt BaltacıRakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.Anıl Berk BakiSadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.Funda AlkayışRakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.Gamze AksuZayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.MarcusSurvivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var. İşte o isimler ve sloganları...Hilmi Cem İntepeSurvivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?Merve AydınSizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!Murat CeylanAradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.Nihat DoğanSurvivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.Turabi Çamkıranİki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.Sema AydemirYapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.Adem KılıççıVirgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.Nagihan KaradereHazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.Hakan HatipoğluBirisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.Ümit KaranSurvivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdırDamla CanTecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.Sahra IşıkVarmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.