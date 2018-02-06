2018 Survivor Birsen Bekgöz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Herkes Birsen Bekgöz
'ün kimdir
olduğunu merak ediyor! Survivor 2018
'de Gönüllüler
takımında ter dökecek olan yarışmacı Birsen Bekgöz kaç yaşında
ve nerelidir, mesleği ne
? Milli atlet olan yarışmacı Birsen Bekgöz 2018 Survivor Gönüllüler kadrosu
açıklanır açıklanmaz iddialı duruşunu yayınlanan fragmanda göstermeyi başardı. Survivor hayranları ise genç yarışmacının kimliğini merak etti. Kendimi aşmaya gidiyorum sözüyle ne kadar iddialı olduğunu vurgulayan Bekgöz bakalım survivor adasında nasıl bir performans sergileyecek... İşte Birsen Bekgöz'ün biyografisi...
BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR? YAKINDAN TANIYALIM
"Kendimi aşmaya gidiyorum" sözüyle ve güzelliğiyle dikkatleri çeken genç yarışmacı Bekgöz'ü yakından tanıyalım
KAÇ YAŞINDA VE NERELİ
Genç yarışmacı 1980 yılında Berlin'de dünyaya geldi. Boyu 1.73'tür. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 2004-05'de 200 metre, 2006 yılında 400 metre, 2010 ve 2013 yılları arasında ise 400 metre engelde birinci olmuştur.
MESLEĞİ NEDİR?
Milli atlet olan Birsen Bekgöz, olimpik sporcudur. Bir dünya şampiyonası, 2 avrupa şampiyonası, bir de olimpiyatlar da yarışan Bekgöz, 400 metrede Türkiye rekortmenidir.
2004 yılında 400 metre engelde Cezmi Or kupasında altın madalya kazanmıştır. 2005 Akdeniz Oyunları'nda 4*400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazanan Bekgöz, İslam Oyunları'nda 7*100 metre bayrak yarışında altın madalya kazanmıştır.
Evlidir.
SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR
Cumali Akgül
Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.
Birsen Bekgöz
Kendimi aşmaya gidiyorum.
Ramazan Kalyoncu
Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.
Gizem Kurtulan
Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.
Melih Özkaya
Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.
Yağmur Banda
Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.
Ecem Karaağaç
Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.
Nevin Yanıt Baltacı
Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.
Anıl Berk Baki
Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.
Funda Alkayış
Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.
Gamze Aksu
Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.
Marcus
Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.
SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var. İşte o isimler ve sloganları...
Hilmi Cem İntepe
Survivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?
Merve Aydın
Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!
Murat Ceylan
Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.
Nihat Doğan
Survivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.
Turabi Çamkıran
İki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.
Sema Aydemir
Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.
Adem Kılıççı
Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.
Nagihan Karadere
Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.
Hakan Hatipoğlu
Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.
Ümit Karan
Survivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdır
Damla Can
Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.
Sahra Işık
Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.
2018 Survivor Ecem Karaağaç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
SURVİVOR 2018 ALL STAR KADROSU TANITIM FRAGMANI
Büşra Kamış