2018 Survivor Cumali Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli?

Herkes Cumali Akgül
'ün kimdir olduğunu merak ediyor! Survivor 2018
'de Gönüllüler
takımında ter dökecek olan yarışmacı Cumali Akgül kaç yaşında
ve nerelidir
, mesleği ne
? 2018 Survivor Gönüllüler kadrosu açıklanır açıklanmaz iddialı duruşunu yayınlanan fragmanda göstermeyi başardı. Survivor hayranları ise genç yarışmacının kimliğini merak etti. Instagram hesabında da bir hayli iddialı fotoğrafları olan genç yarışmacıyı yakından tanıyalım. Kendimi aşmaya gidiyorum sözüyle ne kadar iddialı olduğunu vurgulayan Akgül bakalım survivor adasında nasıl bir performans sergileyecek... İşte Cumali Akgül'ün biyografisi...
CUMALİ AKGÜL KİMDİR YAKINDAN TANIYALIM
"Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum." sözüyle daha yarışma başlamadan iddialı bir giriş yapan Cumali Akgül geçtiğimiz günlerde Beyaz Show'a da çıkmış ve hayat hikayesini milyonlara anlatmıştı. Acun Ilıcalı'nın dikkatini çeken Cumali Akgül kimdir, yakından tanıyalım.
KAÇ YAŞINDA VE NERELİ
Iğdır doğumlu olan genç yarışmacı 32 yaşında evli ve dört çocuk babasıdır. Daha önce Survivor'a başvurmasına rağmen kabul edilmeyen Akgül, Iğdır'dan İstanbul'a 50 gün boyunca yürüdü ve hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır” sloganı ile gündeme damgasını vurdu ve Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekerek yarışmaya katılma hakkı kazandı.
DÖRT ÇOCUK BABASI
Survivor 2018 All Star Gönüllüler yarışmacısı Cumali Akgül, dört çocuk babasıdır.
IĞDIR'DAN YOLA ÇIKTI YÜRÜYEREK TV8'E GİTTİ
Iğdır Suveren Köyü’nden Cumali Akgül, Survivor yarışması için müracaatta bulundu. Müracaat ettikten sonra dikkat çekmek için bir hafta önce Iğdır’dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars’a, ulaştı. Kars’tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandırdı.
SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR
Cumali Akgül
Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.
Birsen Bekgöz
Kendimi aşmaya gidiyorum.
Ramazan Kalyoncu
Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.
Gizem Kurtulan
Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.
Melih Özkaya
Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.
Yağmur Banda
Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.
Ecem Karaağaç
Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.
Nevin Yanıt Baltacı
Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.
Anıl Berk Baki
Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.
Funda Alkayış
Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.
Gamze Aksu
Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.
Marcus
Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.
SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var. İşte o isimler ve sloganları...
Hilmi Cem İntepe
Survivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?
Merve Aydın
Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!
Murat Ceylan
Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.
Nihat Doğan
Survivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.
Turabi Çamkıran
İki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.
Sema Aydemir
Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.
Adem Kılıççı
Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.
Nagihan Karadere
Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.
Hakan Hatipoğlu
Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.
Ümit Karan
Survivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdır
Damla Can
Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.
Sahra Işık
Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.
Büşra Kamış