2018 Survivor Cumali Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli?

Büşra Kamış

Herkes'ün kimdir olduğunu merak ediyor!'detakımında ter dökecek olan yarışmacıve? 2018 Survivor Gönüllüler kadrosu açıklanır açıklanmaz iddialı duruşunu yayınlanan fragmanda göstermeyi başardı. Survivor hayranları ise genç yarışmacının kimliğini merak etti. Instagram hesabında da bir hayli iddialı fotoğrafları olan genç yarışmacıyı yakından tanıyalım. Kendimi aşmaya gidiyorum sözüyle ne kadar iddialı olduğunu vurgulayan Akgül bakalım survivor adasında nasıl bir performans sergileyecek... İşte Cumali Akgül'ün biyografisi..."Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum." sözüyle daha yarışma başlamadan iddialı bir giriş yapan Cumali Akgül geçtiğimiz günlerde Beyaz Show'a da çıkmış ve hayat hikayesini milyonlara anlatmıştı. Acun Ilıcalı'nın dikkatini çeken Cumali Akgül kimdir, yakından tanıyalım.Iğdır doğumlu olan genç yarışmacı 32 yaşında evli ve dört çocuk babasıdır. Daha önce Survivor'a başvurmasına rağmen kabul edilmeyen Akgül, Iğdır'dan İstanbul'a 50 gün boyunca yürüdü ve hayallerinizi bırakmayın inancın sonu başarıdır” sloganı ile gündeme damgasını vurdu ve Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekerek yarışmaya katılma hakkı kazandı.Survivor 2018 All Star Gönüllüler yarışmacısı Cumali Akgül, dört çocuk babasıdır.Iğdır Suveren Köyü’nden Cumali Akgül, Survivor yarışması için müracaatta bulundu. Müracaat ettikten sonra dikkat çekmek için bir hafta önce Iğdır’dan yola çıkan Cumali Akgül, Kars’a, ulaştı. Kars’tan Erzurum'a hareket eden Akgül, yürüyüşünü yarışmanın yayınlandığı televizyon kanalının önünde sonlandırdı.Cumali AkgülAnadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.Birsen BekgözKendimi aşmaya gidiyorum.Ramazan KalyoncuAmacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.Gizem KurtulanSurvivor benim için hırs, güç ve başarı demek.Melih ÖzkayaRakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.Yağmur BandaBen Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.Ecem KaraağaçSurvivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.Nevin Yanıt BaltacıRakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.Anıl Berk BakiSadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.Funda AlkayışRakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.Gamze AksuZayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.MarcusSurvivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var. İşte o isimler ve sloganları...Hilmi Cem İntepeSurvivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?Merve AydınSizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!Murat CeylanAradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.Nihat DoğanSurvivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.Turabi Çamkıranİki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.Sema AydemirYapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.Adem KılıççıVirgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.Nagihan KaradereHazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.Hakan HatipoğluBirisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.Ümit KaranSurvivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdırDamla CanTecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.Sahra IşıkVarmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.