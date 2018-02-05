2018 Survivor Ecem Karaağaç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Neredeyse tüm Türkiye'yi ekran başına toplamayı başaran Survivor 2018 All Star'
ın yayınlanmasına çok az bir zaman kaldı. Survivor 2018 All Star yarışmasında Ünlüler kadrosu
açıklandı. Daha sonra medya patronu Acun Ilıcalı Survivor All Star 2018 Gönüllüler kadrosu
nu açıkladı. Kadroda dikkat çeken isimlerden bir tanesi Ecem Karaağaç
oldu. Peki kimdir
bu Ecem Karaağaç
, kaç yaşında
dır, nereli
dir, mesleği nedir
? Sorularının cevabı haber sitemizde yer buldu. İşte ayrıntılar....
ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR? YAKINDAN TANIYALIM
"Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez." sözüyle iddialı bir giriş yapan Ecem Karağaç'ı yakından tanıyalım.
KAÇ YAŞINDA VE NERELİ
Genç yarışmacı 14 Temmuz 1991 Bursa doğumludur. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler’e kaptırmıştı. Heyecanı seven bir yapıya sahiptir. Geçen yıl Göz 6 yarışmasında Survivor'a katılmayı çok istemiş ancak nasip bu yılmış.
MESLEĞİ NEDİR?
Profesyonel olarak yüzücülük yapmakta olup 6 yıl kadar lisanslı basketbol oynamıştır. Ayrıca okçuluk, rüzgar sörfü, futbol, kayak ve binicilikle uğraşmıştır. Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kızdan biridir. Aile bağları oldukça kuvvetli görünen Ecem Karaağaç’ın annesi Mine Mater, babası ise Cengiz Karaağaç’tır.
SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR
Cumali Akgül
Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.
Birsen Bekgöz
Kendimi aşmaya gidiyorum.
Ramazan Kalyoncu
Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.
Gizem Kurtulan
Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.
Melih Özkaya
Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.
Yağmur Banda
Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.
Ecem Karaağaç
Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.
Nevin Yanıt Baltacı
Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.
Anıl Berk Baki
Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.
Funda Alkayış
Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.
Gamze Aksu
Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.
Marcus
Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.
SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var. İşte o isimler ve sloganları...
Hilmi Cem İntepe
Survivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?
Merve Aydın
Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!
Murat Ceylan
Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.
Nihat Doğan
Survivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.
Turabi Çamkıran
İki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.
Sema Aydemir
Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.
Adem Kılıççı
Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.
Nagihan Karadere
Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.
Hakan Hatipoğlu
Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.
Ümit Karan
Survivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdır
Damla Can
Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.
Sahra Işık
Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.
Büşra Kamış