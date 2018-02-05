2018 Survivor Ecem Karaağaç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Büşra Kamış

Neredeyse tüm Türkiye'yi ekran başına toplamayı başaranın yayınlanmasına çok az bir zaman kaldı. Survivor 2018 All Star yarışmasındaaçıklandı. Daha sonra medya patronu Acun Ilıcalı Survivor All Star 2018nu açıkladı. Kadroda dikkat çeken isimlerden bir tanesioldu. Pekibudır,dir,? Sorularının cevabı haber sitemizde yer buldu. İşte ayrıntılar...."Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez." sözüyle iddialı bir giriş yapan Ecem Karağaç'ı yakından tanıyalım.Genç yarışmacı 14 Temmuz 1991 Bursa doğumludur. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. Göz 6 yarışmasında Survivor için yarışan Karaağaç, Survivor biletini Berna Keklikler’e kaptırmıştı. Heyecanı seven bir yapıya sahiptir. Geçen yıl Göz 6 yarışmasında Survivor'a katılmayı çok istemiş ancak nasip bu yılmış.Profesyonel olarak yüzücülük yapmakta olup 6 yıl kadar lisanslı basketbol oynamıştır. Ayrıca okçuluk, rüzgar sörfü, futbol, kayak ve binicilikle uğraşmıştır. Ecem Karaağaç, Göz6'nda finale kalmayı başaran üç kızdan biridir. Aile bağları oldukça kuvvetli görünen Ecem Karaağaç’ın annesi Mine Mater, babası ise Cengiz Karaağaç’tır.Cumali AkgülAnadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.Birsen BekgözKendimi aşmaya gidiyorum.Ramazan KalyoncuAmacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.Gizem KurtulanSurvivor benim için hırs, güç ve başarı demek.Melih ÖzkayaRakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.Yağmur BandaBen Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.Ecem KaraağaçSurvivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.Nevin Yanıt BaltacıRakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.Anıl Berk BakiSadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.Funda AlkayışRakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.Gamze AksuZayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.MarcusSurvivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.Survivor 2018'in ünlüler kadrosunda bir hayli iddialı yarışmacılar var. İşte o isimler ve sloganları...Hilmi Cem İntepeSurvivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?Merve AydınSizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!Murat CeylanAradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.Nihat DoğanSurvivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.Turabi Çamkıranİki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.Sema AydemirYapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.Adem KılıççıVirgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.Nagihan KaradereHazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.Hakan HatipoğluBirisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.Ümit KaranSurvivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdırDamla CanTecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.Sahra IşıkVarmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.