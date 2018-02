2018 Survivor Marcus kimdir? Survivor Marcus'un Gerçek ismi ne?

MARCUS'UN GERÇEK İSMİ NE?

yarışmacıları belli oldu. Survivor, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Gönüllüler takımında ismiyle izleyiciler tarafından merak edilen 2018 Survivor Marcus kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Marcus'un Gerçek ismi ne? Peki kimdir Survivor Marcus? İşte merak edilenler…Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Survivor Marcus yani Yiğit Marcus Aral bu yıl dikkat çeken isimler arasında.Tam adıolan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami’de tamamladı. İstanbul’da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul’da yapmakta olduğu işini devam ettirdi. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisi.Her şeyi geride bırakıpgittiğini ifade eden, sosyal medya hesabından şu notu paylaştı:“Evi ve yasamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabasi ama şu an zaman macera zaman”sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Özellikle lüks yaşamı, farklı stil ve yaşam tarzının yanı sıra sosyal medya hesaplarından paylaştığı vahşi hayvanlar ile olan resimleri Yiğit Marcus Aral'ı bir hayli ilginç kılıyor.Cumali AkgülBirsen BekgözRamazan KalyoncuGizem KurtulanMelih ÖzkayaYağmur BandaEcem KaraağaçNevin Yanıt BaltacıAnıl Berk BakiFunda AlkayışGamze AksuMarcusHilmi Cem İntepeMerve AydınMurat CeylanNihat DoğanTurabi ÇamkıranSema AydemirAdem KılıççıNagihan KaradereHakan HatipoğluÜmit KaranDamla CanSahra Işık