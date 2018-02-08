2018 Survivor Marcus kimdir? Survivor Marcus'un Gerçek ismi ne?

Survivor 2018 All Star
yarışmacıları belli oldu. Survivor Marcus
, sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Gönüllüler takımında ismiyle izleyiciler tarafından merak edilen 2018 Survivor Marcus kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Marcus'un Gerçek ismi ne? Peki kimdir Survivor Marcus? İşte merak edilenler…
MARCUS'UN GERÇEK İSMİ NE?
Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken Survivor Marcus yani Yiğit Marcus Aral bu yıl dikkat çeken isimler arasında.
SURVİVOR MARCUS KİMDİR?
Tam adı Yiğit Marcus Aral
olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami’de tamamladı. İstanbul’da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul’da yapmakta olduğu işini devam ettirdi. Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisi.
Her şeyi geride bırakıp Survivor’a
gittiğini ifade eden Marcus
, sosyal medya hesabından şu notu paylaştı:
“Evi ve yasamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de cabasi ama şu an zaman macera zaman”
Survivor Marcus,
sakin yapısı ve farklı tarzıyla dikkat çekiyor. Özellikle lüks yaşamı, farklı stil ve yaşam tarzının yanı sıra sosyal medya hesaplarından paylaştığı vahşi hayvanlar ile olan resimleri Yiğit Marcus Aral'ı bir hayli ilginç kılıyor.
SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Cumali Akgül
Birsen Bekgöz
Ramazan Kalyoncu
Gizem Kurtulan
Melih Özkaya
Yağmur Banda
Ecem Karaağaç
Nevin Yanıt Baltacı
Anıl Berk Baki
Funda Alkayış
Gamze Aksu
Marcus
SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Hilmi Cem İntepe
Merve Aydın
Murat Ceylan
Nihat Doğan
Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Adem Kılıççı
Nagihan Karadere
Hakan Hatipoğlu
Ümit Karan
Damla Can
Sahra Işık
Acun Ilıcalı Survivor 2018 Gönüllüler kadrosunu açıkladı! Kadroda kimler var?
2018 Survivor Ramazan Kalyoncu'nun mesleği nedir, nerelidir, kaç yaşında?
Survivor 2018 Firuze Gamze Aksu kimdir, nerelidir, Instagram hesabı var mı?
Birsen Bekgöz Survivor 2018'e damgasını vuracak! Birsen Bekgöz kaç yaşında?
2018 Survivor Cumali Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli?
Elif Bayram