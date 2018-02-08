2018 Survivor Melih Özkaya kimdir? Hangi dizide oynadı?

Survivor gönüllüler
takımında yer alan Melih Özkaya
daha önce bir dizide oynamıştı. Annesi Münevver ve kızkardeşi Melis ile yaşayan Melih Özkaya İstanbul doğumlu. 1988 yılında dünyaya gelen Melih Özkaya şu an 30 yaşında. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Melih Özkaya bunu ünlü olmak için dizi oyunculuğunda kullandı. Bakın Melih Özkaya'yı izleyici hangi diziden, spor meraklıları hangi takımdan hatırlıyor;
MELİH ÖZKAYA'NIN OYNADIĞI DİZİ HANGİSİ?
Oyunculuk kariyerine Melih Özkaya
2011 yılında kamera önü eğitimi alarak başladı. 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisinin üçüncü sezonunda rol alan Melih Özkaya, çok başarılı olamadı. Oyunculuk eğitimini devam ettiren Melih Özkaya aynı zamanda voleybol sahalarında yer aldı.
Çocukluk yıllarından itibaren spor dalları ile ilgilenen Melih Özkaya amatör ve kısa vadeli çalışmalarının ardından profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alt yapısında oynayan Melih Özkaya 8 yıl süren profesyonel voleybol deneyiminden sonra 2. Lig voleybol takımlarında da yer almaya başladı.
Melih Özkaya, T
okat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.
Melih Özkaya
MELİH ÖZKAYA'NIN AİLESİ
sevgilisi varsa da onu kameralardan uzak tutmayı başaran bir isim. Instagram hesabında annesi Mürvet Özkaya ve kızkardeşi Melih Özkaya ile olan paylaşımları dikkat çekiyor. Melih Özkaya'nın babasından hiç söz etmemesi dikkat çekiyor.
SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Cumali Akgül
Birsen Bekgöz
Ramazan Kalyoncu
Gizem Kurtulan
Melih Özkaya
Yağmur Banda
Ecem Karaağaç
Nevin Yanıt Baltacı
Anıl Berk Baki
Funda Alkayış
Gamze Aksu
Marcus
SURVİVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Hilmi Cem İntepe
Merve Aydın
Murat Ceylan
Nihat Doğan
Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Adem Kılıççı
Nagihan Karadere
Hakan Hatipoğlu
Ümit Karan
Damla Can
Sahra Işık
2018 Survivor Marcus kimdir? Survivor Marcus'un Gerçek ismi ne?
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2018 Survivor Ramazan Kalyoncu'nun mesleği nedir, nerelidir, kaç yaşında?
Survivor 2018 Firuze Gamze Aksu kimdir, nerelidir, Instagram hesabı var mı?
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2018 Survivor Cumali Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli?
Elif Bayram