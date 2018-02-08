2018 Survivor Melih Özkaya kimdir? Hangi dizide oynadı?



MELİH ÖZKAYA'NIN OYNADIĞI DİZİ HANGİSİ?



MELİH ÖZKAYA'NIN AİLESİ

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Elif Bayram

takımında yer alandaha önce bir dizide oynamıştı. Annesi Münevver ve kızkardeşi Melis ile yaşayan Melih Özkaya İstanbul doğumlu. 1988 yılında dünyaya gelen Melih Özkaya şu an 30 yaşında. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Melih Özkaya bunu ünlü olmak için dizi oyunculuğunda kullandı. Bakın Melih Özkaya'yı izleyici hangi diziden, spor meraklıları hangi takımdan hatırlıyor;Oyunculuk kariyerine2011 yılında kamera önü eğitimi alarak başladı. 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisinin üçüncü sezonunda rol alan Melih Özkaya, çok başarılı olamadı. Oyunculuk eğitimini devam ettiren Melih Özkaya aynı zamanda voleybol sahalarında yer aldı.Çocukluk yıllarından itibaren spor dalları ile ilgilenen Melih Özkaya amatör ve kısa vadeli çalışmalarının ardından profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alt yapısında oynayan Melih Özkaya 8 yıl süren profesyonel voleybol deneyiminden sonra 2. Lig voleybol takımlarında da yer almaya başladı.okat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.sevgilisi varsa da onu kameralardan uzak tutmayı başaran bir isim. Instagram hesabında annesi Mürvet Özkaya ve kızkardeşi Melih Özkaya ile olan paylaşımları dikkat çekiyor. Melih Özkaya'nın babasından hiç söz etmemesi dikkat çekiyor.Cumali AkgülBirsen BekgözRamazan KalyoncuGizem KurtulanMelih ÖzkayaYağmur BandaEcem KaraağaçNevin Yanıt BaltacıAnıl Berk BakiFunda AlkayışGamze AksuMarcusHilmi Cem İntepeMerve AydınMurat CeylanNihat DoğanTurabi ÇamkıranSema AydemirAdem KılıççıNagihan KaradereHakan HatipoğluÜmit KaranDamla CanSahra Işık