2018 Survivor Ramazan Kalyoncu'nun mesleği nedir, nerelidir, kaç yaşında?

Survivor 2018 All Star Gönüllüler ve Ünlüler kadrosu açıklandı. Fragmanı yayınlandığından itibaren büyük bir heyecanla beklenen yarışmada yarışmaya katılmaya hak kazanan Ramazan Kalyoncu kimdir, mesleği nedir, nerelidir, kaç yaşında olduğu merak edilir oldu. Google'da sıkça aranılan kişilerden biri olan Ramazan Kalyoncu'yla ilgili tüm detaylar haberimizde...

