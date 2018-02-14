2018 Taşerona kadro başvuru sonuçları ve sınav tarihleri burada

Milyonlarca taşeron işçilerin beklediği kadro başvuru sonuçları açıklandı mı? Sınav tarihleri ne zaman? Taşeron işçilerin kadro için büyük bir heyecanla bekleyişi için geri sayım başladı. Taşeron başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından sınav aşamasında nasıl bir yol izlenmeli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Taşeron işçi kadro başvuruları ve sınav tarihleriyle ilgili son dakika haberleri ve bilgileri haberimizde.

