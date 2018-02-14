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2018 Taşerona kadro başvuru sonuçları ve sınav tarihleri burada

Milyonlarca taşeron işçilerin beklediği kadro başvuru sonuçları açıklandı mı? Sınav tarihleri ne zaman? Taşeron işçilerin kadro için büyük bir heyecanla bekleyişi için geri sayım başladı. Taşeron başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından sınav aşamasında nasıl bir yol izlenmeli? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Taşeron işçi kadro başvuruları ve sınav tarihleriyle ilgili son dakika haberleri ve bilgileri haberimizde.
 

2018 Taşerona kadro başvuru sonuçları ve sınav tarihleri burada
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bildiğiniz üzere taşerona kadro müjdesi vermiş, milyonlarca taşeron işçi kadro başvurusunda bulunmuştu. Peki, kadro başvuru sonuçları açıklandı mı açıklanıyor mu ve ya ne zaman açıklanır? Taşeron kadro sınav tarihi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim? Gibi sorularının cevabını haberimizde birleştirdik.


Heyecanlı bekleyişinin sona ereceği şu günlerde milyonlarca vatandaş kadro için başvurularda bulunmuştu. Kadro başvuru sonuçları açıklanır açıklanmaz haber sitemizden öğrenebilir ve ya bu haberi takip ederek sonuçlarına da ulaşabilirsiniz. Kadro başvurularınızı öğrendikten sonra sınav tarihlerine de buradan ulaşılabilir.

TAŞERON KADRO BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANAN KURUMLAR

Bazı kurumlar ve bakanlıklar, taşeron başvuru sonuçlarına ilişkin ilk listeleri yayımladı. Yayımlanan listelerde taşeron başvuruları kabul edilen personel listesi yer alıyor.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TAŞERON BAŞVURUSU KABUL EDİLEN PERSONEL LİSTESİ

Kadroya girmeye hak kazanan taşeron işçiler listeye buradan ulaşabilir.


TAŞERON KADRO SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Taşeron başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından taşeron sınavı aşamasına geçilecek. Peki sınav tarihleri ne zaman? İşte detaylar...

Başvuru sonuçlarında sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron sınavına girecek.

Sınav sonrasında 23 Mart 2018 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılacak ve ardından 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında da itirazlar incelenecek ve sınav sonuçları açıklanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanan taşeron işçiler belli olacak.

KİT'LERE KADRO VERİLECEK Mİ? BAKAN SARIEROĞLU AÇIKLADI

KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin durumuna değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Sarıeroğlu, "KİT'lerde şimdi yeni istihdam alanları açacağız. O istihdam alanlarına taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.
 


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