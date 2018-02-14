2018 Taşerona kadro başvuru sonuçları ve sınav tarihleri burada

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bildiğiniz üzere taşerona kadro
müjdesi vermiş, milyonlarca taşeron işçi kadro başvurusu
nda bulunmuştu. Peki, kadro başvuru sonuçları açıklandı mı
açıklanıyor mu ve ya ne zaman açıklanır
? Taşeron kadro sınav tarihi ne zaman
, saat kaçta
yapılacak? Sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim
? Gibi sorularının cevabını haberimizde birleştirdik.
Heyecanlı bekleyişinin sona ereceği şu günlerde milyonlarca vatandaş kadro için başvurularda bulunmuştu. Kadro başvuru sonuçları açıklanır açıklanmaz haber sitemizden öğrenebilir ve ya bu haberi takip ederek sonuçlarına da ulaşabilirsiniz. Kadro başvurularınızı öğrendikten sonra sınav tarihlerine de buradan ulaşılabilir.
TAŞERON KADRO BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANAN KURUMLAR
Bazı kurumlar ve bakanlıklar, taşeron başvuru sonuçlarına ilişkin ilk listeleri yayımladı. Yayımlanan listelerde taşeron başvuruları kabul edilen personel listesi yer alıyor.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
TAŞERON BAŞVURUSU KABUL EDİLEN PERSONEL LİSTESİ
Kadroya girmeye hak kazanan taşeron işçiler listeye buradan
ulaşabilir.
TAŞERON KADRO SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Taşeron başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından taşeron sınavı aşamasına geçilecek. Peki sınav tarihleri ne zaman? İşte detaylar...
Başvuru sonuçlarında sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron sınavına girecek.
Sınav sonrasında 23 Mart 2018 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılacak ve ardından 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında da itirazlar incelenecek ve sınav sonuçları açıklanacak.
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanan taşeron işçiler belli olacak.
KİT'LERE KADRO VERİLECEK Mİ? BAKAN SARIEROĞLU AÇIKLADI
KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin durumuna değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Sarıeroğlu, "KİT'lerde şimdi yeni istihdam alanları açacağız. O istihdam alanlarına taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.
Büşra Kamış