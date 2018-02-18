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2018 THY pilot alımı başvuru için tıklayın! Başvuru şartları neler?

Türk Hava Yolları (THY) 2018 pilot alımı başvurularının başladığını bildirdi. İkinci pilot alımı için nasıl başvuru yapılır, Kimler başvuru yapabilecek? Başvuru şartları nelerdir? Pilot maaşları ne kadar? Son başvuru tarihi ne zaman? THY'den son dakika açıklaması ve başvuru linki haberimizde.
 

2018 THY pilot alımı başvuru için tıklayın! Başvuru şartları neler?
Türk Hava Yolları pilot alımı başvuruları başladı mı? sorusu bugün cevap buldu. THY ikinci pilot alımını başlattığını sitesinden duyurdu. Peki pilot alımı başvurusu nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Pilot alımına kimler başvurabilecek? Başvuru için gerekli evraklar var mı? Ve tabi ki en çok merak edilen sorulardan bir tanesi olan pilot maaşı ne kadar?  Hepsi posta.com.tr'de yer alıyor. Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları'nın bünyesine pilot olarak girmek isteyenler THY'nin sitesinden pilot alımı başvurusunda bulunabilecek. Pilot olmak için yaş sınırı var mı? Evet var. Tecrübe gerektiriyor mu? Şöyle ki, tecrübe sahibi olmayan kişiler arasından yetiştirmek üzere pilot aday adayı alımı yapıyor. Başvuru yapacak adaylarda, TOEFL ve IELTS puanlarına ilaveten sağlık şartının da aranacağını duyuruldu.

THY PİLOT ALIMI BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

PİLOT ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. Vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak

01.01.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak

Erkek adaylar için boy 165 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 Aralığında) uygun olmak

Bayan adaylar için boy 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 Aralığında) uygun olmak


Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak

THY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak

SON TARİH 30 NİSAN

Türk Hava Yolları pilotluk başvuru ilanı 30.04.2018 tarihi saat 16:00'a kadar yayında kalacaktır ve söz konusu tarihe kadar adayların başvuruları kabul edilecektir.

BAŞVURULARDA YABANCI DİL VE SAĞLIK ŞARTI

THY, adaylardan başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek

TOEFL (IBT) : 75 (speaking : min.20)

IELTS (Akademik) : 6 (speaking : min.6)

Dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adayların, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, CRM süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacağı da kurum tarafından açıklandı.

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO ) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak da aranan bir diğer kriter.


PİLOTLUK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İlana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar evrak kontrol ve boy-kilo ölçüm sürecine davet edilecektir.

Dil belgesi bulunmayan adaylar THY A.O tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir. Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır. İlanın son başvuru tarihi 30.04.2018 tarihi saat 16:00'a kadar olup, söz konusu tarihe kadar adayların başvuruları kabul edilecektir.


SONRAKİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen adaylar katılacaktır)

Evrak Kontrol ve Boy-Kilo Ölçümü

DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)

Kurul Mülakatı

CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)

Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

THY'DE PİLOTLAR NE KADAR MAAŞ ALIYOR

THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Boeing 777'nin kaptan pilotunun Deneyimi ve tecrübesine göre 30 bin TL'nin üzerinde maaş aldığını açıklamıştı.

Adayın çalıştığı kuruma göre pilot maaşları değişiklik gösterse de 7 bin lira ile 15 bin lira arasında değişen tutarlarda pilotlar maaş almaktadır. Yine tecrübeli pilotlara 20 - 25 bin liraya kadar aylık maaş verilebilmektedir.


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