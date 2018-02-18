2018 THY pilot alımı başvuru için tıklayın! Başvuru şartları neler?

Büşra Kamış

başladı mı? sorusu bugün cevap buldu.nı başlattığını sitesinden duyurdu. Pekidir?? Başvuru için gerekli evraklar var mı? Ve tabi ki en çok merak edilen sorulardan bir tanesi olan pilot maaşı ne kadar? Hepsi posta.com.tr'de yer alıyor. Dünyanın önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları'nın bünyesine pilot olarak girmek isteyenler THY'nin sitesinden pilot alımı başvurusunda bulunabilecek. Pilot olmak için yaş sınırı var mı? Evet var. Tecrübe gerektiriyor mu? Şöyle ki, tecrübe sahibi olmayan kişiler arasından yetiştirmek üzere pilot aday adayı alımı yapıyor. Başvuru yapacak adaylarda, TOEFL ve IELTS puanlarına ilaveten sağlık şartının da aranacağını duyuruldu.T.C. Vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmakEn az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak01.01.1983 tarihinden sonra doğmuş olmakErkek adaylar için boy 165 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 Aralığında) uygun olmakBayan adaylar için boy 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 Aralığında) uygun olmakAskerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmekAdli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamakDaha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamakDaha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamakTHY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmakTHY, adaylardan başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemekTOEFL (IBT) : 75 (speaking : min.20)IELTS (Akademik) : 6 (speaking : min.6)Dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adayların, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, CRM süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacağı da kurum tarafından açıklandı.Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO ) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak da aranan bir diğer kriter.İlana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar evrak kontrol ve boy-kilo ölçüm sürecine davet edilecektir.Dil belgesi bulunmayan adaylar THY A.O tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir. Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır. İlanın son başvuru tarihi 30.04.2018 tarihi saat 16:00'a kadar olup, söz konusu tarihe kadar adayların başvuruları kabul edilecektir.İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen adaylar katılacaktır)Evrak Kontrol ve Boy-Kilo ÖlçümüDLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)Kurul MülakatıCRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Boeing 777'nin kaptan pilotunun Deneyimi ve tecrübesine göre 30 bin TL'nin üzerinde maaş aldığını açıklamıştı.Adayın çalıştığı kuruma göre pilot maaşları değişiklik gösterse de 7 bin lira ile 15 bin lira arasında değişen tutarlarda pilotlar maaş almaktadır. Yine tecrübeli pilotlara 20 - 25 bin liraya kadar aylık maaş verilebilmektedir.