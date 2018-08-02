12 Ağustos 2018 tarihinde yapıacak olan 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-TUS 2. Dönem) ve 2018 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) adaylarının, sınava girecekleri yerler belli oldu.

Adaylar sınava giriş belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.

ÖNEMLİ SAAT UYARISI

2018-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi için adaylar saat 10.00’dan sonra, Klinik Tıp Bilimleri Testi için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2018-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. aşama için adaylar saat 10.00’dan sonra, 2. Aşama için adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.







