2018 ücretli öğretmen maaşları kaç lira oldu? (2018 ücretli öğretmen maaşları)

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER AYDA KAÇ TL MAAŞ ALIYOR?



2018 NET ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?



SİGORTA ve DİĞER HAKLAR NELERDİR?

Adem Özdoğan

Türkiye genelinde yaklaşık yüz bin civarı ücretli öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapıyor. Her sene ücretli öğretmen atamaları, açık branşların doldurulması için ve atanamayan öğretmenlerin açıkta kalmaması için yapılıyor. Artık ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Peki 2018 yılı ücretli öğretmen maaşları kaç TL oldu? Ücretli öğretmenlerin sigortaları kaç gün yatar ve hakları nelerdir?Ülkemizde kamuya her sene binlerce öğretmen alımı gerçekleştirilse de, kamuya giremeyen öğretmenler için aldıkları ücret yeterli olmamaktadır. Kamu haricinde çalışan öğretmenlerin en çok yakındıkları durum aldıkları maaşlarıdır. Bu yüzden çok sayıda mezun öğretmen, kamuda çalışma olanağı elde edememekte ve işsiz kalmaktadır. Devlet, hem bünyesindeki öğretmen açığını bir nebze azaltmak, hem de ataması gerçekleştirilememiş öğretmenlere azda olsa maddi gelir sağlamak amacıyla ücretli öğretmenlik sistemini ortaya çıkarmıştır. Her sene çok sayıda ilimizde ücretli öğretmenlik alımları yapılmakta ve bu vesile ile okullardaki ücretli öğretmenlik açığı da kapatılmaktadır. Peki 2018 yılında ücretli öğretmenlik kaç TL oldu?Ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine 2018 yılında ilk 6 ayı için %4 oranın zam yapıldı. Enflasyon oranının %5,69 olarak açıklanmasının ardından da ücretlere ilave 1.69 oranında da zam ilave edilerek, toplam zam %5,69’a ulaştı. Ücretli öğretmenlerin maaş hesaplaması, ek ders üzerinden öğretmenin girdiği ders saatine göre yapılmaktadır.- Ayda 120 saat derse giren (Bekar): 1.471,35 TL- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.471,35 TL- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.494,35 TL- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.516,35 TL- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.547,35 TL- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.554,35 TL- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.501,35 TL- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.524,35 TL- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.547,35 TL- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.554,35 TL- Ayda 132 saat derse giren (Bekar): 1.603,28 TL- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.603,28 TL- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.626,28 TL- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.648,28 TL- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.679,28 TL- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.694,28 TL- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.633,28 TL- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.656,28 TL- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.679,28 TL- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.709,28 TLVergi indirimi veya İcra Kesintisi varsa bunlarda ayrıca hesaplanarak maaş son halini alır. Yukarıdaki maaş hesaplamaları yapılırken Brüt maaştan %15 vergi dilimi+Damga Vergisi+SSK kesintisi yapılmış, daha sonra üzerine Asgari Geçim İndirimi (AGİ) eklenmiştir.Ücretli öğretmenlerin sigortaları da diğer kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere göre daha düşük yatabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ataması ile yerleşen öğretmenlerin maaşlarında zorunlu tatil, resmi tatil vb. gibi günlerde kesinti yapmamakta fakat ücretli öğretmenler girmedikleri dersler, okulun tatil olduğu günlerde ödemesini eksik almakta ve sigortası da buna göre yatmaktadır.