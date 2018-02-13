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2018 yılbaşı büyük ikramiyesi damat adayı Medet Batal'a çıkmış

Ses sanatçısı Onur Akay, Türkiye'nin merak ettiği 2018 yılbaşı büyük ikramiyesinin İstanbul talihlisini açıkladı. Talihli, Star TV'de Zuhal Topal'ın izdivaç programına çıkan damat adayı Medet Batal çıktı
 

13 Şubat 2018, Salı 11:45
2018 yılbaşı büyük ikramiyesi damat adayı Medet Batal'a çıkmış
Milli Piyango'nun bu yılki büyük ikramiyesi 61 milyon liranın isabet ettiği, 9794035 numaralı çeyrek biletlerden birinin Ortaköy'de oturan sanatçı Onur Akay'a satıldığı ileri sürülmüş, Akay'ın, İstanbul'daki talihli olduğu sosyal medyada iddia edilmiş ve bu iddialar basında da yer almıştı.

Onur Akay, bu sabah bir televizyon kanalında yayınlanan magazin programına canlı telefon bağlantısı yaparak, 2018 yılbaşı büyük ikramiyesinin İstanbul talihlisini açıkladı.

''ALDIĞIM TEHDİTLERDEN SONRA...''

Aldığı tehditlerden sonra gerçek İstanbul talihlisini 1,5 aydır aradığını söyleyen Onur Akay, ''İnsanlar bana çıktığını ve sakladığımı düşünüyordu. Oysa ben bilet bile almamıştım. Nereye gitsem ilk önce bu konu bana soruluyordu ve özellikle aldığım tehditlerden sonra, gerçek İstanbul talihlisini aramaya karar verdim ve 1,5 ay sonra buldum. 2018 yılbaşı büyük ikramiyesinin İstanbul talihlisi, bir dönem izdivaç programlarında boy gösteren damat adayı Medet Batal'dır'' dedi.



FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ayrıca talihlinin 9794035 numaralı çeyrek biletle çekilen fotoğrafını da Instagram adresinden paylaşan Onur Akay, ''Medet, kendisini açıklamam için bana izin verdi ancak televizyonlara çıkmak istemiyor. Parasını daha yeni aldı. O da yakın çevresinde duyulunca sıkıntılar yaşamış. Paranın belli bir kısmını da yardım için kullanacağını söyledi. Hayırlara vesile olsun.'' ifadelerini kullandı.

İŞTE ONUR AKAY'IN PAYLAŞIMI:



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