2018 yılbaşı büyük ikramiyesi damat adayı Medet Batal'a çıkmış

''ALDIĞIM TEHDİTLERDEN SONRA...''

FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İŞTE ONUR AKAY'IN PAYLAŞIMI:

Çiğdem Saltık

'nun bu yılkisi 61 milyon liranın isabet ettiği,çeyrek biletlerden birinin Ortaköy'de oturana satıldığı ileri sürülmüş, Akay'ın, İstanbul'daki talihli olduğu sosyal medyada iddia edilmiş ve bu iddialar basında da yer almıştı.bu sabah bir televizyon kanalında yayınlanan magazin programına canlı telefon bağlantısı yaparak, 2018 yılbaşı büyük ikramiyesinin İstanbul talihlisini açıkladı.Aldığı tehditlerden sonra gerçek İstanbul talihlisini 1,5 aydır aradığını söyleyen, ''İnsanlar bana çıktığını ve sakladığımı düşünüyordu. Oysa ben bilet bile almamıştım. Nereye gitsem ilk önce bu konu bana soruluyordu ve özellikle aldığım tehditlerden sonra, gerçek İstanbul talihlisini aramaya karar verdim ve 1,5 ay sonra buldum. 2018 yılbaşı büyük ikramiyesinin İstanbul talihlisi, bir dönem izdivaç programlarında boy gösteren'dır'' dedi.Ayrıca talihlininçeyrek biletle çekilen fotoğrafını daadresinden paylaşan, ''Medet, kendisini açıklamam için bana izin verdi ancak televizyonlara çıkmak istemiyor. Parasını daha yeni aldı. O da yakın çevresinde duyulunca sıkıntılar yaşamış. Paranın belli bir kısmını da yardım için kullanacağını söyledi. Hayırlara vesile olsun.'' ifadelerini kullandı.