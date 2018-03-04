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2018 yılbaşı büyük ikramiyesinin çıktığı iddia edilen damat adayı Medet Batal dolandırıcı çıktı

Zuhal Topal'ın evlenme programına çıkan damat adayı Medet Batal, "Büyük ikramiye bana çıktı." demişti. Medet Batal'ın yalan söylediği ortaya çıktı

04 Mart 2018, Pazar 17:35
2018 yılbaşı büyük ikramiyesinin çıktığı iddia edilen damat adayı Medet Batal dolandırıcı çıktı
Star TV'de Zuhal Topal'ın izdivaç programına çıkan damat adayı Medet Batal, kendisine çıktığı iddia edilen Milli Piyango biletiyle herkesi kandırmayı başardı.

Hatta bir televizyon programına bağlanarak program sunucularını ve ekran karşısındaki kişilere biletin kendisine çıktığını söyledi.



TEK RAKAMLA HERKESİ KANDIRDI



Medet Batal'ın biletinde bulunan numaralar 9791035. Milli Piyango'nun bu yılki büyük ikramiyesi 61 milyon lira ise 9794035 numaralı bilete isabet etmişti.

MEDET BATAL KİMDİR?

Medet Batal bir dönem Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katılmıştı. Medet Batal, programda rahatsızlanmıştı. 



Öte yandan  Medet Batal'ın ünlü isim ve yapım firmaların adını taşıyan kartvizitler bastırarak dolandırıcılık yaptığı, sokak hayvanları yaranına kullanılacağını belirterek yardımseverlerden para topladığı öğrenildi..



(Sözcü / Ömercan Altay)

 


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