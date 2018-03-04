2018 yılbaşı büyük ikramiyesinin çıktığı iddia edilen damat adayı Medet Batal dolandırıcı çıktı

Star TV'de Zuhal Topal
'ın izdivaç programına çıkan damat adayı Medet Batal
, kendisine çıktığı iddia edilen Milli Piyango
biletiyle herkesi kandırmayı başardı.
Hatta bir televizyon programına bağlanarak program sunucularını ve ekran karşısındaki kişilere biletin kendisine çıktığını söyledi.
TEK RAKAMLA HERKESİ KANDIRDI
Medet Batal'ın biletinde bulunan numaralar 9791035. Milli Piyango
'nun bu yılki büyük ikramiyesi 61 milyon lira
ise 9794035
numaralı bilete isabet etmişti.
MEDET BATAL KİMDİR?
Medet Batal
bir dönem Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katılmıştı. Medet Batal, programda rahatsızlanmıştı.
Öte yandan Medet Batal'
ın ünlü isim ve yapım firmaların adını taşıyan kartvizitler bastırarak dolandırıcılık yaptığı, sokak hayvanları yaranına kullanılacağını belirterek yardımseverlerden para topladığı öğrenildi..
(Sözcü / Ömercan Altay)
Çiğdem Saltık