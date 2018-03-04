2018 yılbaşı büyük ikramiyesinin çıktığı iddia edilen damat adayı Medet Batal dolandırıcı çıktı

TEK RAKAMLA HERKESİ KANDIRDI

MEDET BATAL KİMDİR?

Çiğdem Saltık

Star TV'de'ın izdivaç programına çıkan damat adayı, kendisine çıktığı iddia edilenbiletiyle herkesi kandırmayı başardı.Hatta bir televizyon programına bağlanarak program sunucularını ve ekran karşısındaki kişilere biletin kendisine çıktığını söyledi.Medet Batal'ın biletinde bulunan numaralar'nun bu yılki büyük ikramiyesiisenumaralı bilete isabet etmişti.bir dönem Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katılmıştı. Medet Batal, programda rahatsızlanmıştı.Öte yandanın ünlü isim ve yapım firmaların adını taşıyan kartvizitler bastırarak dolandırıcılık yaptığı, sokak hayvanları yaranına kullanılacağını belirterek yardımseverlerden para topladığı öğrenildi..(Sözcü / Ömercan Altay)