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2018 yılı işsizlik maaşı ne kadar oldu?

2018 asgari ücretinin ne kadar olacağı belli olduktan sonra milyonlar gözlerini işsizlik maaşına çevirdi. İşsizlik maaşına gelecek zam merak konusu oldu. 2018 işsizlik maaşı ne kadar?

2018 yılı işsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı, 2018 asgari ücretin açıklanamsıyla birlikte en çok merak edilen konulardan oldu. 2017'nin bitmesine 3 gün kala devlet, işçi ve işveren arasındaki sıkı pazarlığın sonucu asgari ücret yüzde 14.2 artışla brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi. Zam oranı Resmi Gazete’de de yayımlandı. Peki 2018'de en az işsizlik maaaşı ne kadar olacak?
 

2018 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?


Asgari ücret artınca asgari ücrete endeksli hesaplanan bazı ücretler de arttı. İşsizlik maaşı, en düşük 811 lira oldu. İşsizlik maaşının üst sınırı aynı dönem için bin 623 lira olarak uygulanacak. 


İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?


İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor.
 

EN DÜŞÜK GSS PRİMİ NE KADAR?


Evdeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (2029 TL/3 = 676 TL) Genel Sağlık Sigortası primi ödemeyerek sağlık hizmeti alabilecek. Kişi başı gelir 676 lira ile 2029 lira arasında olanlar ise asgari ücretin 3’te 1’inin yüzde 12’si oranında yani 81 lira ödeyerek sağlıktan yararlanabilecek.

Geliri brüt asgari ücretle iki katı arasında olanların ise 243 lira GSS primi ödemesi gerekecek. Öte yandan ücretlilerin primleri asgari ücret ile 7.5 katı arasında kazançlar üzerinden hesaplanıyor. Buna göre ücretliler için prim 649 lira ile tavanda 4.869 liraya kadar alınacak.

HABERTÜRK
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