İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

SON DAKİKA

2018 yılı uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi belli oldu

Uzlaştırmacıların görevlerinde alacağı en düşük ücretin 114, en yüksek ücretin ise 798 lira olarak tespitine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

2018 yılı uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi belli oldu
"2018 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu tarifeyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Uzlaştırmacılara ödenecek ücreti kapsayan tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253'üncü maddesi ile 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesi hükümlerine göre hazırlandı.

Buna göre, uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında tespit edilecek.

Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği durumlarda uzlaştırma ücreti ödemesi, bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak yapılacak.

Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü halinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makul süre içinde uzlaştırmadan sorumlu cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenecek.

Uzlaştırmacının zorunlu yol giderleri dahil olmak üzere yaptığı masraflar, tarifenin ilgili maddesinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca karşılanacak.
 

ÜCRET TARİFESİ


Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan tarife esas alınacak.

Tarifeye göre ödenecek uzlaştırmacı ücretleri şöyle:

Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde 114-171 lira.
Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde, 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 342-456 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 456-570 lira, 6-10 kişinin uzlaştırılması durumunda 570-684 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 684-798 lira.
Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde, 2-3 kişinin taraf olması durumunda 171-228 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 228-285 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda 285-342 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 342-399 lira.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Altın fiyatlarında bugün 5 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın fiyatlarında bugün 5 Ocak 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)
Dolar ve euro fiyatlarında bugün 5 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)

Dolar ve euro fiyatlarında bugün 5 Ocak 2018 (Dolar ne kadar?)
Memurun maaşı artıyor

Memurun maaşı artıyor
Yaşlıya ve ona bakana zamlı aylık

Yaşlıya ve ona bakana zamlı aylık
Emekliye intibak zammı

Emekliye intibak zammı
İşte emekli memurun Ocak'ta alacağı maaş

İşte emekli memurun Ocak'ta alacağı maaş
İçki ürünlerine zam geldi

İçki ürünlerine zam geldi
Alkollü içeceklere zam geliyor! (2018'de sigaraya zam gelecek mi?)

Alkollü içeceklere zam geliyor! (2018'de sigaraya zam gelecek mi?)
Dört büyük bankadan Bitcoin kararı

Dört büyük bankadan Bitcoin kararı
Fitch Ratings'ten Türkiye tahmini

Fitch Ratings'ten Türkiye tahmini
Estetik ameliyatı ücretleri Bitcoin'le ödenebilecek!

Estetik ameliyatı ücretleri Bitcoin'le ödenebilecek!