2018 yılının yeni tarifleri (2018'in zamlı cezaları)

MTV TUTARLARI DEĞİŞTİ





MTV'DE İKİLİ SİSTEM DEVREDE 2018



KIŞ LASTİĞİNE DİKKAT!



EMNİYET KEMERİ TAKMAYANA 108 LİRA CEZA

ENGELLİ YERİNE PARKA 216 LİRA

GÜRÜLTÜ YAPARAK HUZUR BOZANA CEZA

Adem Özdoğan

Bugün itibarıyla ceza ve harçlarda yeni tarife devreye girdi. Trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları yüzde 14.47’lik yeniden değerleme oranında arttı. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) bu yıl itibarıyla yeni bir sisteme geçiliyor. MTV’de en az yüzde 15 artış söz konusu. Trafik sigortası tavan fiyatı da yüzde 5 yükseldi. Ayrıca her ay yüzde 1.5’lik artış sürecek.Öncesi sonrası Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe giren torba yasadaki vergi düzenlemeleri 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. En dikkat çeken konu yeni MTV oranları. Yasayla aracın 1 Ocak 2018’den önce alınıp alınmadığına bakılacak. 31 Aralık’tan önce alınan otomobillerde vergi artışı en çok yüzde 25 artacak. Mevcut uygulamada MTV, aracın yaş ve motor silindir hacmine göre değişiyor. değerine de baKılacaK Aynı uygulama 31 Aralık 2017’den önce tescil edilen araçlarda geçerli olmaya devam edecek. Buna göre; MTV, 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda 1294 lira olarak belirlendi. 1 Ocak’tan itibaren ise yaş ve motor silindir hacminin yanında aracın vergisiz değerine de bakılacak. Yeni sistemle zam 50’ye kadar çıkabilecek.Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık’ta başlayan kış lastiği zorunluluğuna uymayanlara kesilecek ceza da 625 liradan 715 liraya çıktı. Cep telefonu aboneliğinde ilk başta alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) de 48 liradan 53 liraya yükseldi. Bunların dışında 2018’de geçerli olacak tüm zam ve ceza tarifelerini sizin için derledik...Ruhsatsız araç kullananlara 108 lira.● Emniyet kemeri takmayanlar ile motosikleti kasksız/gözlüksüz kullananlara 108’er lira.● Tescilli aracı plakasız kullananlara 2 bin 18 lira.● Sahte plaka takan veya kullanan kişilere 5 bin 942 lira.● Aracını tescil ettirmeden trafiğe çıkaranlara 235 lira.● Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksilerde taksimetre kullanmayanlara 488 lira.● Ehliyetsiz araç kullananlara 2 bin 18 lira.● Araçlarının muayene süresini geçirenlere 108 lira.● Kırmızı ışık kuralına uymayanlara 235 lira.● Araçlarını kişilere zarar verecek şekilde sürene 108 lira.● Araçtan bir şey atana 108 lira.● Engelli yerine park edene 216 lira.● Seyir halinde cep telefonuyla konuşana 108 lira.● Trafik işaret ve levhalarına uymayanlara 108 lira.● Aracını 0.50 promil üzerinde alkollü olarak kullanana ilkinde 1002 lira, ikincisinde 1256 lira, üçüncüsünde ve daha fazlasında 2 bin 18 lira.● Uyuşturucu madde alarak araç kullananlara 5 bin 167 lira.● Hız sınırını yüzde 10-30 arasında aşanlara 235 lira, yüzde 30’dan fazla aşanlara 488 lira.● Radarların yerini belirleyen cihaz kullanana 3 bin 42 lira.● Dönüş kurallarına uymayana 108 lira.● Araç takip mesafesi kuralına uymayan 108 lira.● Yasak alanda sollama yapanlara 235 lira.● Egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara 1206 lira.● Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere 232 lira.● Huzuru bozacak şekilde gürültü yapan konutlara 964 lira,● Gürültü yapan araçlara 2 bin 910 lira,● İşyerleri ve atölyelere 9 bin 719 lira● Fabrika, şantiye ve eğlence yerlerine ise 29 bin 173 lira ceza uygulanacak.